São Gonçalo: Caravana proporcionou uma manhã com jogos de tabuleiro, piscina de bolas, pula-pula, brinquedos infláveis, personagens vivos e muitas outras brincadeiras - Divulgação

São Gonçalo: Caravana proporcionou uma manhã com jogos de tabuleiro, piscina de bolas, pula-pula, brinquedos infláveis, personagens vivos e muitas outras brincadeirasDivulgação

Publicado 08/06/2026 11:51

São Gonçalo - Dezenas de famílias gonçalenses do Jardim Catarina puderam participar de uma manhã cheia de diversão e brincadeiras com a Caravana de Arte e Lazer, projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo, neste sábado (6). A ação aconteceu das 9h às 13h, no Ciep Anita Garibaldi. De forma gratuita, a Caravana proporcionou uma manhã com jogos de tabuleiro, piscina de bolas, pula-pula, brinquedos infláveis, personagens vivos e muitas outras brincadeiras, além de barraquinhas com cachorro-quente, picolé, pipoca e outras guloseimas.

A Caravana de Arte e Lazer leva atividades recreativas gratuitas para as famílias gonçalenses nos fins de semana. A ação já passou por diversos bairros. No domingo (7), a festa continuou com a presença da Caravana de Arte e Lazer na Praça da Orcal, localizada na Rua Waldir dos Santos, nº 705, no bairro Engenho Pequeno. As barraquinhas e brincadeiras terão início às 9h e seguirão até às 13h.

