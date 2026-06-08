São Gonçalo: cursos de jazz, dança contemporânea, teatro (adulto e misto), violão, ballet (baby, infantil e adulto), dança de salão, graffiti e locução de eventos - Divulgação

São Gonçalo: cursos de jazz, dança contemporânea, teatro (adulto e misto), violão, ballet (baby, infantil e adulto), dança de salão, graffiti e locução de eventosDivulgação

Publicado 08/06/2026 01:03

São Gonçalo - Cerca de 40 alunos das turmas de aulas de dança (incluindo ballet adulto, jazz e dança contemporânea) do CRIA SG, projeto desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, realizaram, nesta manhã de sábado (6), um flasmob, uma perfomance de dança repentina na Praça Doutor Luiz Palmier, no Centro. O tema da apresentação foi a Copa do Mundo, com os alunos vestidos com roupas nas cores da bandeira do Brasil: azul, verde e amarelo.

Esta foi a primeira vez que o grupo realizou um flashmob. Eles dançaram a música 'Todo Mundo', da cantora Gaby Amarantos (com participação do Monobloco). A canção fala sobre gol, vitória e união neste momento de Copa do Mundo. A ação foi desenvolvida hoje por coincidir com a data do último amistoso da seleção brasileira antes da Copa, com o objetivo de emanar boas energias aos atletas. É o que explica Fabrício Sales, coordenador do CRIA SG.

"O projeto existe há três anos e ,hoje, pensamos em tirar os alunos da sala de aula, com uma apresentação parando a cidade, como foi hoje o nosso flashmob. Estamos também dando visibilidade ao projeto, que é gratuito e acaba ajudando muitas pessoas", afirmou. Uma das responsáveis pela coreografia do flashmob foi Rayanne Rodrigues, professora do CRIA SG nas turmas de ballet baby, infantil e adulto e jazz. "Essa coreografia foi pensada junto com o coreógrafo Brayan Estarneck e, quando contamos aos alunos, eles logo embarcaram na ideia e deram esse show aqui hoje. As aulas do CRIA SG mudam vidas, são muitas pessoas de várias idades e ideias. Os adultos, então, não tiveram essa chance quando mais novos e se redescobrem na arte, na dança.

A estudante Ana Luiza Pereira, de 23 anos, é uma das alunas do ballet clássico adulto do CRIA SG. Ela foi uma das participantes do flashmob e elogiou a iniciativa e as aulas do projeto. "As aulas do CRIA SG são um presente. Eu não pude fazer ballet quando mais nova e agora estou fazendo. Eu sempre tive essa paixão, mas nunca a oportunidade. Quando soube do CRIA e vi as inscrições abertas, fiz logo. Estou há dois anos, me sinto desafiada no bom sentido, crescendo, conectada comigo mesma. O flashmob de hoje me mostrou que nós, alunos, estamos unidos como grupo, o que a dança também ensina. Pegamos na mão daqueles que estavam com vergonha hoje e seguimos juntos. Foi muito legal! Adorei a prática de sair da sala de aula e estar diante da população", disse. Outras apresentações como a de hoje poderão acontecer nas próximas semanas.



Sobre o CRIA SG

O CRIA SG oferece cursos de jazz, dança contemporânea, teatro (adulto e misto), violão, ballet (baby, infantil e adulto), dança de salão, graffiti e locução de eventos. As aulas acontecem em espaços estratégicos bdo município, como o Teatro Municipal, o Centro Cultural Joaquim Lavoura, a Lona Cultural do Jardim Catarina e o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves.







