São Gonçalo: entrada dos alunos e responsáveis foi gratuita. Para muitos, foi a primeira vez que assistiram a uma peça de teatro - Divulgação

São Gonçalo: entrada dos alunos e responsáveis foi gratuita. Para muitos, foi a primeira vez que assistiram a uma peça de teatroDivulgação

Publicado 08/06/2026 00:59

São Gonçalo - A noite deste sábado (6) foi de magia e muita aventura para dezenas alunos e familiares da Umei Professora Vera Lúcia Rodrigues dos Santos, que fica no Bairro Jardim Miriambi. Eles se divertiram com a apresentação do espetáculo ‘Brincando com Bento e Totó’, no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro.

A entrada dos alunos e responsáveis foi gratuita. Para muitos, foi a primeira vez que assistiram a uma peça de teatro. A diretora da unidade, Mariana Garcia, reforçou a importância do acesso à cultura desde a primeira infância. “Proporcionar às crianças o primeiro contato com o teatro é abrir portas para a imaginação, a sensibilidade e a cultura. Vivenciar esse momento especial ao lado da família torna a experiência ainda mais significativa, fortalecendo vínculos e ampliando seu repertório cultural desde a primeira infância”, afirmou a diretora.

A mãe da aluna Ana Clara, de 3 anos, Ana Beatriz de Souza, aprovou a iniciativa. Para ela, é possível ver o zelo que a unidade tem pelos alunos nestas ações. “Preciso parabenizar a escola pelo trabalho nesta primeira semana. É visível a preocupação, o zelo e o cuidado na educação dos nossos pequenos. Quando fomos chamadas para vir para a peça ficamos muito felizes, a Ana Clara ficou ansiosa, é a nossa primeira vez em um teatro e estamos adorando”, disse a mãe.



Brincando com Bento e Totó



O espetáculo "Brincando com Bento e Totó" traz a famosa turma do YouTube para os palcos em uma aventura interativa. A história gira em torno de uma missão emocionante para resolver um mistério, enquanto a turma se prepara para celebrar o aniversário do Bento, unindo música, dança e mensagens sobre amizade e natureza.