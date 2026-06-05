São Gonçalo: evento realizado pela Arquidiocese de Niterói, Vicariatos Alcântara e São Gonçalo, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, teve como tema "São Francisco, modelo de amor eucarístico" - Divulgação

São Gonçalo: evento realizado pela Arquidiocese de Niterói, Vicariatos Alcântara e São Gonçalo, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, teve como tema "São Francisco, modelo de amor eucarístico"Divulgação

Publicado 05/06/2026 08:43

São Gonçalo - Centenas de fiéis ocuparam as principais ruas do Centro de São Gonçalo, desde o início da manhã desta quinta-feira (4), para confeccionar o maior e mais tradicional tapete de Corpus Christi da América Latina. Já considerado Patrimônio Cultural e Religioso do município, o tapete também está prestes a ser anunciado como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, já que projeto neste sentido foi aprovado em primeira discussão esta semana na Assembleia Legislativa (Alerj).

Ao longo de quase dois quilômetros de extensão – ocupando as ruas Coronel Moreira César, Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha - os 236 painéis de 5,50 de altura x 3 de largura foram criados pelas equipes de voluntários durante toda a manhã, mesmo com a chuva que caiu sobre a cidade, com a utilização de 50 toneladas de sal, 200 sacos de serragem, xadrez, pó de café e outros materiais decorativos.

Como aconteceu nos anos anteriores, o prefeito Capitão Nelson acompanhou a confecção dos tapetes e conversou com os gonçalenses, ao lado do vice-prefeito João Ventura, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Douglas Ruas, do deputado federal Altineu Côrtes, além de vereadores e secretários. “Faço questão de prestigiar o evento. O nosso tapete nos dá uma enorme satisfação. Antes do meu governo, a confecção acontecia durante a madrugada e milhares de pessoas deixavam de participar da celebração religiosa. Quando assumi, conversei com a Arquidiocese e conseguimos mudar o horário, iniciando a confecção nas primeiras horas do dia. Hoje, a gente percebe a presença enorme de crianças e jovens. Essa tradição tem que ter continuidade e a gente está conseguindo conquistar esse objetivo”, explicou o prefeito.

Autor do projeto que declara o tapete de sal de São Gonçalo como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o presidente da Alerj, deputado federal Douglas Ruas também prestigiou a confecção dos painéis. O projeto foi aprovado na sessão plenária da última quarta-feira (3) e vai passar por segunda discussão na Casa antes de seguir para sanção do governador. “O tapete de Corpus Christi é uma tradição e orgulho para a cidade de são Gonçalo. Aprovamos o projeto na Alerj para tornar o tapete patrimônio imaterial do Estado, preservando a tradição religiosa e cultural tão importante para o gonçalense. Gostaria, mais uma vez, de parabenizar o prefeito Capitão Nelson e a Igreja Católica por ter feito a mudança de horário nestes últimos anos, garantindo que jovens e crianças possam participar, e que essa tradição possa se perpetuar nas próximas gerações da nossa cidade”, afirmou o deputado Douglas Ruas.

O deputado federal Altineu Côrtes também destacou a presença maciça de famílias, com muitas crianças e jovens participando da confecção dos tapetes. “O povo de São Gonçalo está de parabéns. A cidade vive um momento muito especial, Deus está abençoando a cidade, as pessoas sentem uma energia boa, graças ao trabalho de um prefeito dedicado. São muitos motivos para agradecer a Deus”, afirmou.

Neste ano, o evento realizado pela Arquidiocese de Niterói, Vicariatos Alcântara e São Gonçalo, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, tem como tema “São Francisco, modelo de amor eucarístico”, em harmonia com o Ano Jubilar Franciscano, que celebra 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E o lema é “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), em referência à Campanha da Fraternidade deste ano. “O Corpus Christi é de grande relevância, é o maior evento da nossa Igreja aqui no município, já há 32 anos. Este é o trigésimo tapete – durante dois anos, não houve a celebração por causa da pandemia de covid-19 - e é um momento expressivo para mostrarmos nossa fé e agregarmos outras instituições neste mesmo intuito”, afirmou o padre Douglas Alves Fontes, pároco da Paróquia São Gonçalo de Amarante.

A confecção dos tapetes reuniu mais de 230 voluntários das paróquias, movimentos, pastorais, escolas particulares e instituições públicas. “Sou da Paróquia São Judas Tadeu e participar da confecção dos tapetes é uma demonstração de fé e uma forma de celebrar a Eucaristia, um dos maiores símbolos da fé católica. Apesar do esforço e do frio da manhã, o trabalho é gratificante por permitir levar uma mensagem de amor e devoção às pessoas. E também é muito bom a união entre os fiéis e poder nos reunir com os nossos irmãos”, garantiu Joycimar Ferreira, moradora do Rocha.

A mesma empolgação foi demonstrada por Ana Clara Lellis, de 20 anos. “O tapete de São Gonçalo é o maior. E aqui na celebração é o momento que a gente tem para demonstrar nossa fé, isso é o mais bonito. É a nossa forma de mostrar para o público o nosso amor por Jesus. E aqui podemos ver também várias pessoas que não são católicas, mas que vieram prestigiar”, destacou.

O tradicional Corpus Christi prossegue ao longo da tarde, com louvores, Terço da Misericórdia com Ministério Louva Deus, às 15h, e a Santa Missa, às 16h, presidida pelo Arcebispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, e, em seguida, a procissão.

Exposição

Também nesta quinta-feira, foi aberta a exposição “Corpus Christi - Celebração de fé, história e arte”, na Casa das Artes, com visitação gratuita de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h. A mostra conta a história da festividade, seus significados e sua relevância para a memória e a cultura local. A exposição ficará no local até o dia 4 de julho.