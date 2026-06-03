São Gonçalo: contribuições poderão ser encaminhadas até o dia 8 de julho, período em que a população terá a oportunidade de colaborar com propostas - Divulgação

São Gonçalo: contribuições poderão ser encaminhadas até o dia 8 de julho, período em que a população terá a oportunidade de colaborar com propostas Divulgação

Publicado 03/06/2026 14:43

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), disponibilizou à população o serviço digital “Contribuições – Revisão do Plano Diretor de São Gonçalo”, na plataforma Colabore Mais. A iniciativa tem como objetivo ampliar a participação popular no processo de revisão do Plano Diretor Participativo do município, permitindo que os cidadãos enviem sugestões e esclareçam dúvidas sobre o tema.

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano da cidade, responsável por orientar o crescimento e o desenvolvimento de São Gonçalo. Entre suas atribuições estão a definição de diretrizes para o uso e ocupação do solo, o sistema de transporte, a política habitacional e a proteção ambiental, buscando promover um desenvolvimento ordenado, sustentável e mais justo para toda a população. A participação dos gonçalenses é considerada fundamental para a construção de um Plano Diretor atualizado e alinhado às necessidades do município. Por meio do serviço digital, moradores, representantes da sociedade civil, instituições e demais interessados poderão contribuir diretamente com o processo de revisão, fortalecendo o caráter democrático e participativo da iniciativa.

Além do envio de sugestões, a plataforma disponibiliza para consulta pública os documentos referentes ao Plano de Trabalho e ao Plano de Mobilização Social, elaborados para subsidiar a revisão do Plano Diretor Participativo de São Gonçalo. As contribuições poderão ser encaminhadas até o dia 8 de julho, período em que a população terá a oportunidade de colaborar com propostas e apontamentos que ajudarão a definir os rumos do desenvolvimento urbano da cidade para os próximos anos.

