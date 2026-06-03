São Gonçalo: campanha do agasalho está recolhendo doações para os mais necessitados - Divulgação

São Gonçalo: campanha do agasalho está recolhendo doações para os mais necessitadosDivulgação

Publicado 03/06/2026 05:32

São Gonçalo - O São Gonçalo Shopping realiza, até 28 de junho, mais uma edição da sua tradicional Campanha do Agasalho. A iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas e acessórios de inverno em bom estado de conservação para ajudar crianças e adolescentes atendidos pelo Programa Forças no Esporte (PROFESP), projeto social da Marinha do Brasil.



Criado pelo Ministério da Defesa em 2003, o PROFESP promove a inclusão social por meio do esporte educacional, contribuindo para o desenvolvimento integral de jovens em situação de vulnerabilidade. Atualmente, o programa da Divisão Litorânea, coordenado pela Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, atende 265 crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 18 anos, matriculados na rede pública de ensino de São Gonçalo.



Além das atividades esportivas e do reforço escolar oferecidos no contraturno das aulas, os participantes também têm acesso a ações culturais e educativas promovidas pelo Museu da Imigração da Ilha das Flores. A campanha recebe doações de casacos, gorros, pares de luvas, cachecóis, calças, agasalhos e pares de meias, desde que estejam em bom estado de uso. Não serão aceitos itens como gravatas, bijuterias, roupas de ginástica, óculos de sol, roupas íntimas, peças rasgadas ou cobertores furados.



As doações podem ser depositadas na caixa de arrecadação localizada no 2º piso do São Gonçalo Shopping, em frente ao cinema. Com a ação, o empreendimento reforça seu compromisso com a solidariedade e convida a população a participar da campanha, contribuindo para aquecer o inverno de quem mais precisa.



Serviço

São Gonçalo Shopping

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista, São Gonçalo



