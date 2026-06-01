São Gonçalo: ontem foi lembrado o Dia Mundial Sem Tabaco e a cidade faz atendimentos a quem quer parar de fumar, nas unidade de saúdeReprodução
O Programa Municipal de Controle ao Tabagismo mantém atendimento permanente e gratuito durante todo o ano. Para iniciar o tratamento, os gonçalenses devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência que ofereça o serviço e realizar o agendamento. O acompanhamento inclui encontros semanais durante quatro semanas e monitoramento ao longo de um ano. Não há fila de espera e o atendimento pode ser individual ou em grupo.
O programa atende usuários de qualquer forma de tabaco, incluindo adolescentes. Os pacientes maiores de 18 anos que apresentarem maior dificuldade em abandonar o cigarro podem contar com medicamentos gratuitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como adesivos, gomas de mascar e comprimidos.
“O combate ao tabagismo é uma prioridade de saúde pública porque o cigarro está diretamente relacionado ao desenvolvimento de diversas doenças graves, incluindo mais de 20 tipos de câncer. Em São Gonçalo, os pacientes são acolhidos e orientados sobre a gravidade do problema. Estamos ampliando cada vez mais a rede de atendimento, capacitando profissionais e fortalecendo as ações de conscientização para que a população entenda os riscos do tabaco e saiba que não está sozinha nesse processo. Parar de fumar é um desafio, mas com acompanhamento adequado e apoio é possível conquistar mais qualidade de vida e prevenir doenças”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, Raquel de Oliveira Dias.
O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. O vício não afeta apenas o fumante, mas todos à sua volta. O acompanhamento busca identificar os gatilhos que levam ao consumo do tabaco e cria estratégias para evitar recaídas. Os pacientes aprendem, durante os encontros, a monitorar os próprios hábitos e reconhecer situações de risco que favorecem o consumo do cigarro.
Além de provocar dependência química, o tabagismo é considerado fator de risco para mais de 20 tipos de câncer. O hábito de fumar também está associado a doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, tuberculose, infecções respiratórias, úlceras gastrointestinais, impotência sexual, infertilidade, osteoporose e catarata, entre outras enfermidades. O tabaco fumado é responsável pela maior parte dos casos de câncer de pulmão e representa um dos principais fatores de risco para infartos e derrames.
Locais de atendimento
1. Espaço Rosa, no Zé Garoto
2. Núcleo de Ostomizados, Centro
3. PAM Coelho
4. Clínica Municipal da Família Dr. Zerbine, Arsenal
5. Clínica Municipal Gonçalense do Colubande
6. Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
7. Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha
8. USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
9. Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
10. Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
11. Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto
12. Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
13. Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
14. USF Irmã Dulce, Trindade
15. USF Mutondo II
16. USF Jardim Alcântara
17. USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
18. USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro
19. USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
20. USF Marileia Cardoso Mota, Jóquei
21. USF Anaia
22. USF Badger da Silveira, Tribobó
23. USF José Avelino de Souza, Tribobó
24. USF Luiza de Marillac, Novo México
25. USF Doutel de Andrade, Maria Paula
26. USF Geremias de Mattos Fontes, Bom Retiro
27. USF Apollo II
28. USF Louis Pasteur, Guaxindiba
29. USF Ary Teixeira, Bom Retiro
30. USF Roberto Silveira, Vista Alegre
31. USF Aníbal Porto, Monjolos
32. USF Marambaia
33. USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
34. USF Juarez Antunes, Laranjal
35. USF Vista Alegre
36. USF Itaúna II
37. USF Neuza Goulart Barbosa, Palmeiras
38. USF Salgueiro
39. USF Altair da Silva, Mutuá
40. USF Mutuaguaçu
41. USF Albert Sabin, Itaoca
42. USF Itaúna I
43. USF Alexander Fleming, Boaçu
44. USF José Bruno Neto, Boa Vista
45. USF São Miguel
46. USF Nova Cidade
47. USF Nova Cidade II
48. USF Antonina
49. USF Porto do Rosa
50. USF Almerinda
51. USF Emílio Ribas, Sacramento
52. USF Ipiíba
53. USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
54. USF José Jorge Cortes, Itaitindiba
55. USF Marechal Cândido Rondon, Capote
56. USF Manoel de Abreu, Sacramento
57. USF Jardim Catarina I
58. USF Elza Borges, Santa Luzia
59. USF Santa Luiza
60. USF Bocayuva Cunha, Gradim
61. USF Ana Nery, Gradim
62. USF Neves
63. USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
64. USF Vila Lage
65. USF Victor Chimelly, Paiva
66. USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
67. USF Robert Koch, Porto da Madama
68. USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
69. USF Água Mineral
70. USF Bandeirantes
71. USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
72. USF Coelho
73. USF Adolfo Lutz, Amendoeira
74. USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
75. USF Engenho Pequeno
76. USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte
77. USF Pastor José Marcos Alves, Lindo Parque
78. USF Zé Garoto
79. USF Pita
80. USF Wally Figueira da Silva, Água Mineral
81. USF Menino de Deus
82. USF Rocha
83. USF Brasilândia
84. USF Getúlio Vargas, Boa Vista
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