São Gonçalo: ontem foi lembrado o Dia Mundial Sem Tabaco e a cidade faz atendimentos a quem quer parar de fumar, nas unidade de saúdeReprodução

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São Gonçalo - As ações de conscientização sobre os malefícios do cigarro ganham força por conta do Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado no último dia 31 de maio. Em São Gonçalo, a Secretaria de Saúde oferece o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo em 84 unidades de saúde. Nas reuniões, além da ajuda para deixar as várias formas de tabaco, há o alerta sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.

O Programa Municipal de Controle ao Tabagismo mantém atendimento permanente e gratuito durante todo o ano. Para iniciar o tratamento, os gonçalenses devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência que ofereça o serviço e realizar o agendamento. O acompanhamento inclui encontros semanais durante quatro semanas e monitoramento ao longo de um ano. Não há fila de espera e o atendimento pode ser individual ou em grupo.

O programa atende usuários de qualquer forma de tabaco, incluindo adolescentes. Os pacientes maiores de 18 anos que apresentarem maior dificuldade em abandonar o cigarro podem contar com medicamentos gratuitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como adesivos, gomas de mascar e comprimidos.

“O combate ao tabagismo é uma prioridade de saúde pública porque o cigarro está diretamente relacionado ao desenvolvimento de diversas doenças graves, incluindo mais de 20 tipos de câncer. Em São Gonçalo, os pacientes são acolhidos e orientados sobre a gravidade do problema. Estamos ampliando cada vez mais a rede de atendimento, capacitando profissionais e fortalecendo as ações de conscientização para que a população entenda os riscos do tabaco e saiba que não está sozinha nesse processo. Parar de fumar é um desafio, mas com acompanhamento adequado e apoio é possível conquistar mais qualidade de vida e prevenir doenças”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, Raquel de Oliveira Dias.

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. O vício não afeta apenas o fumante, mas todos à sua volta. O acompanhamento busca identificar os gatilhos que levam ao consumo do tabaco e cria estratégias para evitar recaídas. Os pacientes aprendem, durante os encontros, a monitorar os próprios hábitos e reconhecer situações de risco que favorecem o consumo do cigarro.
Campanha
O Dia Mundial sem Tabaco foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O tema da campanha deste ano é "Desmascarando o apelo – combatendo o vício em nicotina e tabaco". O foco da OMS é expor o marketing agressivo de produtos como cigarros eletrônicos, sachês e nicotina sintética, criados para viciar uma nova geração. A campanha alerta sobre estratégias utilizadas pela indústria para atrair consumidores, principalmente os mais jovens.

Além de provocar dependência química, o tabagismo é considerado fator de risco para mais de 20 tipos de câncer. O hábito de fumar também está associado a doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, tuberculose, infecções respiratórias, úlceras gastrointestinais, impotência sexual, infertilidade, osteoporose e catarata, entre outras enfermidades. O tabaco fumado é responsável pela maior parte dos casos de câncer de pulmão e representa um dos principais fatores de risco para infartos e derrames.

Locais de atendimento

1. Espaço Rosa, no Zé Garoto

2. Núcleo de Ostomizados, Centro

3. PAM Coelho

4. Clínica Municipal da Família Dr. Zerbine, Arsenal

5. Clínica Municipal Gonçalense do Colubande

6. Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

7. Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

8. USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

9. Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

10. Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

11. Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

12. Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

13. Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

14. USF Irmã Dulce, Trindade

15. USF Mutondo II

16. USF Jardim Alcântara

17. USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

18. USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro

19. USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

20. USF Marileia Cardoso Mota, Jóquei

21. USF Anaia

22. USF Badger da Silveira, Tribobó

23. USF José Avelino de Souza, Tribobó

24. USF Luiza de Marillac, Novo México

25. USF Doutel de Andrade, Maria Paula

26. USF Geremias de Mattos Fontes, Bom Retiro

27. USF Apollo II

28. USF Louis Pasteur, Guaxindiba

29. USF Ary Teixeira, Bom Retiro

30. USF Roberto Silveira, Vista Alegre

31. USF Aníbal Porto, Monjolos

32. USF Marambaia

33. USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

34. USF Juarez Antunes, Laranjal

35. USF Vista Alegre

36. USF Itaúna II

37. USF Neuza Goulart Barbosa, Palmeiras

38. USF Salgueiro

39. USF Altair da Silva, Mutuá

40. USF Mutuaguaçu

41. USF Albert Sabin, Itaoca

42. USF Itaúna I

43. USF Alexander Fleming, Boaçu

44. USF José Bruno Neto, Boa Vista

45. USF São Miguel

46. USF Nova Cidade

47. USF Nova Cidade II

48. USF Antonina

49. USF Porto do Rosa

50. USF Almerinda

51. USF Emílio Ribas, Sacramento

52. USF Ipiíba

53. USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

54. USF José Jorge Cortes, Itaitindiba

55. USF Marechal Cândido Rondon, Capote

56. USF Manoel de Abreu, Sacramento

57. USF Jardim Catarina I

58. USF Elza Borges, Santa Luzia

59. USF Santa Luiza

60. USF Bocayuva Cunha, Gradim

61. USF Ana Nery, Gradim

62. USF Neves

63. USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

64. USF Vila Lage

65. USF Victor Chimelly, Paiva

66. USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

67. USF Robert Koch, Porto da Madama

68. USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

69. USF Água Mineral

70. USF Bandeirantes

71. USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

72. USF Coelho

73. USF Adolfo Lutz, Amendoeira

74. USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

75. USF Engenho Pequeno

76. USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

77. USF Pastor José Marcos Alves, Lindo Parque

78. USF Zé Garoto

79. USF Pita

80. USF Wally Figueira da Silva, Água Mineral

81. USF Menino de Deus

82. USF Rocha

83. USF Brasilândia

84. USF Getúlio Vargas, Boa Vista