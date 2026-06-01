São Gonçalo: ontem foi lembrado o Dia Mundial Sem Tabaco e a cidade faz atendimentos a quem quer parar de fumar, nas unidade de saúde - Reprodução

São Gonçalo: ontem foi lembrado o Dia Mundial Sem Tabaco e a cidade faz atendimentos a quem quer parar de fumar, nas unidade de saúdeReprodução

Publicado 01/06/2026 08:58

São Gonçalo - As ações de conscientização sobre os malefícios do cigarro ganham força por conta do Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado no último dia 31 de maio. Em São Gonçalo, a Secretaria de Saúde oferece o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo em 84 unidades de saúde. Nas reuniões, além da ajuda para deixar as várias formas de tabaco, há o alerta sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.



O Programa Municipal de Controle ao Tabagismo mantém atendimento permanente e gratuito durante todo o ano. Para iniciar o tratamento, os gonçalenses devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência que ofereça o serviço e realizar o agendamento. O acompanhamento inclui encontros semanais durante quatro semanas e monitoramento ao longo de um ano. Não há fila de espera e o atendimento pode ser individual ou em grupo.



O programa atende usuários de qualquer forma de tabaco, incluindo adolescentes. Os pacientes maiores de 18 anos que apresentarem maior dificuldade em abandonar o cigarro podem contar com medicamentos gratuitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como adesivos, gomas de mascar e comprimidos.



“O combate ao tabagismo é uma prioridade de saúde pública porque o cigarro está diretamente relacionado ao desenvolvimento de diversas doenças graves, incluindo mais de 20 tipos de câncer. Em São Gonçalo, os pacientes são acolhidos e orientados sobre a gravidade do problema. Estamos ampliando cada vez mais a rede de atendimento, capacitando profissionais e fortalecendo as ações de conscientização para que a população entenda os riscos do tabaco e saiba que não está sozinha nesse processo. Parar de fumar é um desafio, mas com acompanhamento adequado e apoio é possível conquistar mais qualidade de vida e prevenir doenças”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, Raquel de Oliveira Dias.



O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. O vício não afeta apenas o fumante, mas todos à sua volta. O acompanhamento busca identificar os gatilhos que levam ao consumo do tabaco e cria estratégias para evitar recaídas. Os pacientes aprendem, durante os encontros, a monitorar os próprios hábitos e reconhecer situações de risco que favorecem o consumo do cigarro.

Campanha

O Dia Mundial sem Tabaco foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O tema da campanha deste ano é "Desmascarando o apelo – combatendo o vício em nicotina e tabaco". O foco da OMS é expor o marketing agressivo de produtos como cigarros eletrônicos, sachês e nicotina sintética, criados para viciar uma nova geração. A campanha alerta sobre estratégias utilizadas pela indústria para atrair consumidores, principalmente os mais jovens.



Além de provocar dependência química, o tabagismo é considerado fator de risco para mais de 20 tipos de câncer. O hábito de fumar também está associado a doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, tuberculose, infecções respiratórias, úlceras gastrointestinais, impotência sexual, infertilidade, osteoporose e catarata, entre outras enfermidades. O tabaco fumado é responsável pela maior parte dos casos de câncer de pulmão e representa um dos principais fatores de risco para infartos e derrames.



Locais de atendimento



1. Espaço Rosa, no Zé Garoto



2. Núcleo de Ostomizados, Centro



3. PAM Coelho



4. Clínica Municipal da Família Dr. Zerbine, Arsenal



5. Clínica Municipal Gonçalense do Colubande



6. Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



7. Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha



8. USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



9. Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



10. Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



11. Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto



12. Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



13. Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



14. USF Irmã Dulce, Trindade



15. USF Mutondo II



16. USF Jardim Alcântara



17. USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



18. USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro



19. USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



20. USF Marileia Cardoso Mota, Jóquei



21. USF Anaia



22. USF Badger da Silveira, Tribobó



23. USF José Avelino de Souza, Tribobó



24. USF Luiza de Marillac, Novo México



25. USF Doutel de Andrade, Maria Paula



26. USF Geremias de Mattos Fontes, Bom Retiro



27. USF Apollo II



28. USF Louis Pasteur, Guaxindiba



29. USF Ary Teixeira, Bom Retiro



30. USF Roberto Silveira, Vista Alegre



31. USF Aníbal Porto, Monjolos



32. USF Marambaia



33. USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



34. USF Juarez Antunes, Laranjal



35. USF Vista Alegre



36. USF Itaúna II



37. USF Neuza Goulart Barbosa, Palmeiras



38. USF Salgueiro



39. USF Altair da Silva, Mutuá



40. USF Mutuaguaçu



41. USF Albert Sabin, Itaoca



42. USF Itaúna I



43. USF Alexander Fleming, Boaçu



44. USF José Bruno Neto, Boa Vista



45. USF São Miguel



46. USF Nova Cidade



47. USF Nova Cidade II



48. USF Antonina



49. USF Porto do Rosa



50. USF Almerinda



51. USF Emílio Ribas, Sacramento



52. USF Ipiíba



53. USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



54. USF José Jorge Cortes, Itaitindiba



55. USF Marechal Cândido Rondon, Capote



56. USF Manoel de Abreu, Sacramento



57. USF Jardim Catarina I



58. USF Elza Borges, Santa Luzia



59. USF Santa Luiza



60. USF Bocayuva Cunha, Gradim



61. USF Ana Nery, Gradim



62. USF Neves



63. USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



64. USF Vila Lage



65. USF Victor Chimelly, Paiva



66. USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



67. USF Robert Koch, Porto da Madama



68. USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra



69. USF Água Mineral



70. USF Bandeirantes



71. USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



72. USF Coelho



73. USF Adolfo Lutz, Amendoeira



74. USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



75. USF Engenho Pequeno



76. USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte



77. USF Pastor José Marcos Alves, Lindo Parque



78. USF Zé Garoto



79. USF Pita



80. USF Wally Figueira da Silva, Água Mineral



81. USF Menino de Deus



82. USF Rocha



83. USF Brasilândia



84. USF Getúlio Vargas, Boa Vista