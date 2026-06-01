São Gonçalo: obras de contenção de encostas no bairro Lindo ParqueDivulgação
Prefeitura inicia instalação de tela de alta resistência em obras de contenção de encosta
As intervenções no local foram iniciadas após estudos, visando atender as necessidades dos moradores
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