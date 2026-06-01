São Gonçalo: obras de contenção de encostas no bairro Lindo Parque - Divulgação

São Gonçalo: obras de contenção de encostas no bairro Lindo ParqueDivulgação

Publicado 01/06/2026 08:36

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo iniciou nesta semana a instalação de uma nova tela de alta resistência para o controle de erosão e proteção do talude nas obras de contenção de encosta na Rua Vinte e Sete de Julho, no bairro Lindo Parque. A tela é uma espécie de geomanta tridimensional e ainda é utilizada para proporcionar a revegetação do local.

As obras no local foram iniciadas após estudos, visando atender as necessidades dos moradores. Um trecho da rua chegou a ceder alguns metros após chuvas, apresentando riscos à população. As intervenções possuem um investimento de R$ 4.669.077,63. As obras ainda englobam urbanização, drenagem e pavimentação. Além da instalação da tela, ainda está sendo feito o corte do talude, a escavação para a escada hidráulica (que, com os degraus, diminui a velocidade da água que escorrer pela encosta) e a continuidade da construção da mureta da base da encosta. As intervenções possuem um prazo de seis meses e a ordem de início foi expedida em 12 de janeiro deste ano.

"Ouvir a população é uma das prioridades do governo Capitão Nelson, por isso, as obras que realizamos na secretaria visam sempre fornecer o melhor aos gonçalenses, ouvindo suas demandas. São diversas as obras em andamento pela cidade e já realizadas, transformando bairros como Colubandê, Boaçu, Pacheco, Vista Alegre, Santa Luzia e Guaxindiba, dentre outras. E novas intervenções também estão para começar, sempre visando a transformação e o melhor para a cidade", afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

