São Gonçalo: objetivo foi promover momento de aprendizado e lazer aos assistidos da Fundação - Divulgação

São Gonçalo: objetivo foi promover momento de aprendizado e lazer aos assistidos da FundaçãoDivulgação

Publicado 29/05/2026 17:39

São Gonçalo - A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) realizou mais um passeio para servidores aposentados do município e seus dependentes. Nesta quinta-feira (28), o grupo esteve no Museu Futuros - Arte e Tecnologia, no Flamengo. O passeio foi gratuito e promovido para os servidores que integram o Grupo de Atenção à Pessoa Idosa (GAPI).

A intenção do passeio foi proporcionar aos servidores aposentados um momento de aprendizado e lazer. No passeio, eles puderam entender mais sobre a história da tecnologia e sobre a cultura. Os encontros do GAPI acontecem duas vezes ao mês na sede da Funasg, no Centro. Os encontros são acompanhados pela assistente social Cássia Regina e pela psicóloga Polyana Loureiro Martins. O GAPI busca proporcionar incentivo à autonomia e ao fortalecimento da interação social e do aspecto emocional dos participantes.

"Esse passeio para os membros do GAPI tem como objetivo proporcionar momentos de novos conhecimentos e de interação, valorizando os nossos servidores aposentados. Aprender sobre tecnologia e cultura é essencial em um mundo modernizado como hoje", afirmou o presidente da Funasg, Eugênio Abreu. Uma das pessoas que participou do passeio foi Deise Soares, de 66 anos. "Foi muito interesse participar desse passeio, eu adorei! Vimos o rádio telégrafo, foi muito legal, além dos guias presentes. Eles contaram muitas histórias sobre o uso da comunicação e pudemos entender os itens que estavam expostos lá. Gostei do passeio e espero que venham outros, foi muito proveitoso", disse.

A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo funciona na Rua Aluísio Neiva, 808, no Centro.