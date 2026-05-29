São Gonçalo: Operação visa coibir escapamentos irregulares, descargas adulteradas e veículos sem placa - Divulgação

São Gonçalo: Operação visa coibir escapamentos irregulares, descargas adulteradas e veículos sem placaDivulgação

Publicado 29/05/2026 17:32

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou mais duas ações da Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas na cidade nesta semana, sendo uma ação na quarta-feira (27) e outra na quinta-feira (28), com um total de 585 abordagens. A iniciativa tem o objetivo de impedir que motos circulem na cidade com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa. Durante as abordagens, que acontecem semanalmente, as motos passam por um teste com o decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Em caso negativo, a moto é removida ao Pátio Municipal.

Nesta quarta-feira (27), foram realizadas 185 abordagens no bairro da Mangueira, com cinco veículos apreendidos e removidos ao Pátio Municipal: três após seus motoristas tentarem se evadir e dois reprovados no teste com o decibelímetro. Foram emitidos 21 autos de infração. Já na quinta-feira (28), foram realizadas 400 abordagens no Alcântara, com seis motos removidas ao Pátio Municipal: quatro reprovadas no teste com o decibelímetro, uma após seu motoristas tentar se evadir e uma sem placa. Foram emitidos 33 autos de infração. "As ações da Operação Tolerância Zero tiveram início em abril de 2025, quando começamos a receber solicitações de gonçalenses que não aguentavam mais conviver com barulhos intensos de escapamentos irregulares no trânsito. Estamos atuando constantemente para que o trânsito fique mais seguro. Além da Tolerância Zero, também realizamos a vistoria de ônibus, transporte escolar e táxi, dentre diversas outras ações", afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

Participam das operações agentes que atuam na segurança pública do município, incluindo Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes do Segurança Presente.

