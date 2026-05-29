São Gonçalo: um dos grandes destaques para o trecho 5 do MUVI no Alcântara é a ponte sobre o Rio Alcântara - Luiz Carvalho

São Gonçalo: um dos grandes destaques para o trecho 5 do MUVI no Alcântara é a ponte sobre o Rio AlcântaraLuiz Carvalho

Publicado 29/05/2026 17:28

São Gonçalo - As obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) seguem promovendo uma verdadeira transformação pela cidade. Antes, bairros com calçadas irregulares, pistas estreitas, iluminação deficiente e áreas com mato alto agora dão lugar a um novo município, com obras de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, ciclovias e paisagismo. No trecho 5, na Rua Elvis Preslei, no Alcântara, foi concretada mais uma parte da ciclovia, que começou em Neves e terminará em Guaxindiba, ligando a cidade de uma ponta a outra.

As intervenções são uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Ao todo, o MUVI possui 18 quilômetros de extensão e o projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Com um investimento de R$ 287 milhões, o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo.

Quem mora próximo às intervenções celebra as mudanças. É o caso de Érica da Motta, de 55 anos, que mora na região há 17 anos. "Aqui melhorou bastante e esperamos que, com a obra, o trânsito desafogue um pouco. A ciclovia vai ficar muito boa para quem pedala aqui, principalmente, ligando a cidade. Eu vi como está o Centro de São Gonçalo: com as obras do MUVI e é outra coisa, muito melhor", afirmou a professora. Já Elieth Mota, de 58 anos, também mora na região. "Por enquanto, eu não posso falar muito porque a obra ainda não foi concluída, mas melhorou bastante. Eu sei que antes a rua estava péssima e agora temos paisagismo, asfalto e etc", disse.

As intervenções do MUVI tiveram início em 2022 e já é possível ver trechos praticamente concluídos em bairros como Neves, Vila Lage, Parada 40, Camarão e outros bairros. Intervenções também estão em andamento em bairros como Nova Cidade, Trindade, Jardim Catarina e Santa Luzia.



Ponte Sobre o Rio Alcântara

Um dos grandes destaques para o trecho 5 do MUVI no Alcântara é a ponte sobre o Rio Alcântara. Com 40 metros de extensão e 14 metros de largura, esta é a maior ponte de todo o percurso. Por essa ponte, passarão quatro pistas: duas no sentido Guaxindiba e outras duas no sentido Neves.

