São Gonçalo: projeto é desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres - Luiz Carvalho

São Gonçalo: projeto é desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as MulheresLuiz Carvalho

Publicado 29/05/2026 05:40

São Gonçalo - A 18ª edição do Lidera Mulher teve início na tarde desta quinta-feira (28), reunindo uma nova turma de mulheres interessadas em ampliar conhecimentos, fortalecer seus negócios e investir no empreendedorismo feminino. A iniciativa é promovida pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae.

O programa oferece oficinas e aulas temáticas voltadas ao universo dos negócios, com conteúdos que auxiliam as participantes no desenvolvimento de estratégias, organização e crescimento de seus empreendimentos. Ao longo das edições, o Lidera Mulher já contribuiu para a capacitação de mulheres de diferentes segmentos, como gastronomia, artesanato, comércio e prestação de serviços. Além de incentivar o empreendedorismo, o projeto busca ampliar oportunidades de crescimento profissional e financeiro, auxiliando mulheres que desejam transformar uma renda complementar em um negócio estruturado e sustentável.

Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina, o impacto da iniciativa vai além da qualificação profissional. “O Lidera Mulher transforma a realidade das mulheres, e essa mudança começa dentro delas, por meio da autoconfiança e do conhecimento adquirido ao longo da capacitação”, destacou. A subsecretária ressaltou ainda que um dos principais objetivos do programa é contribuir para a autonomia e a emancipação financeira das participantes, fortalecendo o protagonismo feminino e incentivando mulheres a acreditarem em seus talentos e potenciais.