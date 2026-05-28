São Gonçalo: programa atende atletas de diversas modalidades, a partir de 8 anos de idade, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicosDivulgação
Atleta gonçalense vai participar de torneio mundial de Jiu-jítsu
Anna Beatriz Lopes, de 15 anos, conta com apoio financeiro da Prefeitura de São Gonçalo
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O dispositivo garante aos atuais membros da cúpula da Guarda o privilégio de escolher onde querem trabalhar por até quatro anos após deixarem as chefias
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