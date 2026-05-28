São Gonçalo: programa atende atletas de diversas modalidades, a partir de 8 anos de idade, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos - Divulgação

São Gonçalo: programa atende atletas de diversas modalidades, a partir de 8 anos de idade, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicosDivulgação

Publicado 28/05/2026 09:21

São Gonçalo - A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo está prestando apoio a mais uma atleta gonçalense. Anna Beatriz Lopes, de 15 anos, vai participar da competição World Jiu-Jitsu Championship, nos Estados Unidos, entre os dias 28 e 31 de maio.

“No tatame, me chamam de Anna 'Amassa Pão'. Sou atleta da Escola de Lutas Michel Kmiec e é com um orgulho que não cabe no peito que vou representar minha cidade, São Gonçalo, no Mundial”, destacou Anna Beatriz, moradora da Trindade. A jovem conta com o Auxílio ao Atleta Gonçalense, programa de incentivo financeiro destinado a esportistas de alto rendimento. Com esse apoio, Anna vai disputar um dos torneios mais importantes do calendário, que recebe atletas do mundo todo. O programa atende atletas de diversas modalidades, a partir de 8 anos de idade, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos.