São Gonçalo: palestra debateu temas ligados à prevenção de acidentes de trânsito, à combinação de bebidas alcoólicas e direção - Jonnathan Smith

São Gonçalo: palestra debateu temas ligados à prevenção de acidentes de trânsito, à combinação de bebidas alcoólicas e direçãoJonnathan Smith

Publicado 28/05/2026 08:53

São Gonçalo - O Departamento de Educação para o Trânsito da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou mais uma ação do Maio Amarelo nesta quarta-feira (27) com uma palestra conscientizando pacientes e acompanhantes que estavam na Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo. O tema nacional deste ano do Maio Amarelo é “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Durante a ação, Luana Coutinho, que atua na parte de vigilância de acidentes da Divisão de Vigilância de Doenças e Agravos da Secretaria Municipal de Saúde, debateu temas ligados à prevenção de acidentes de trânsito, à combinação de bebidas alcoólicas e direção, dentre outras questões. Além disso, o Grupo de Prevenção Cantada, formado por agentes de saúde do município, se apresentou com músicas lúdicas sobre o tema.

"Ações como a do Maio Amarelo são extremamente importantes durante todo o ano para o município. Como Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, realizamos ações todas as semanas com crianças, adultos, pedestres e motoristas para que todos aprendam a respeitar e se conscientizar sobre as leis de trânsito. Neste mês específico, isso não seria diferente. Foram dezenas de ações em parceria com outras secretarias visando o benefício da nossa população", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

"A nossa clínica trabalha com prevenção e conscientização de pacientes, todos os meses. Em maio, a conscientização do trânsito por causa do Maio Amarelo sempre acontece. Essa parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes é fundamental", afirmou Ana Carolina Barros, coordenadora regional técnica da Atenção Primária Saúde.

Eloisa Carvalho, de 70 anos, estava na unidade de saúde e assistiu à palestra. "Eu sempre venho aqui para atendimento e adorei assistir à essa ação hoje. Ela é extremamente necessária! Muita gente não tem educação ao volante, então, quanto mais disseminar esse assunto, melhor", disse.