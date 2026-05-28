São Gonçalo: palestra debateu temas ligados à prevenção de acidentes de trânsito, à combinação de bebidas alcoólicas e direçãoJonnathan Smith
Prefeitura realiza ação do Maio Amarelo com palestra na Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
Pacientes receberam instruções sobre atenção no trânsito
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