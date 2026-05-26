São Gonçalo: atividades estão distribuídas em seis polos diferentes do município, com opções de horários durante a semana e aos finais de semana - Magno Moreno

São Gonçalo: atividades estão distribuídas em seis polos diferentes do município, com opções de horários durante a semana e aos finais de semanaMagno Moreno

Publicado 26/05/2026 11:45

São Gonçalo - O Instituto Movimento está com inscrições abertas para a oficina gratuita Dança e Ginga, voltada para o ensino da capoeira em São Gonçalo. O projeto atende crianças, jovens e adultos sem nenhum custo, promovendo uma imersão completa que une atividade física, música, história e resgate cultural.

De acordo com o presidente do Instituto Movimento, Carlos Eduardo, a iniciativa busca fortalecer os vínculos comunitários e valorizar a identidade local através da prática esportiva e cultural acessível a todos. "A oficina Dança e Ginga nasceu com o propósito de oferecer inclusão e bem-estar de forma totalmente gratuita para os moradores de São Gonçalo. Queremos que a capoeira seja uma ferramenta de transformação social, onde cada aluno encontre não apenas saúde física, mas também um espaço de acolhimento, respeito e valorização da nossa ancestralidade", destaca Carlos Eduardo.

As atividades estão distribuídas em seis polos diferentes do município, com opções de horários durante a semana e aos finais de semana para facilitar o acesso da população.

Confira os locais e horários das oficinas gratuitas:

Arsenal

Terça e quinta-feira, das 19h às 20h30.Endereço: Rua Clodomiro Antunes da Costa, 450.

Trindade

Segunda e quarta-feira, das 19h30 às 21h.Endereço: Rua José Silva Lopes, 46.

Rio do Ouro

Segunda e quarta-feira, das 19h às 21h.Endereço: Rua Senador Fernandes da Cunha, 187.

Tribobó

Sábados e domingos, das 09h às 10h30.Endereço: Rua Alfeu Rabelo, lote 03, quadra 05.

Colubandê

Segunda e quarta-feira, das 19h30 às 21h.Endereço: Rua Expedicionário Roberto Cândido Melo, 214.

Estrela do Norte

Terça e quinta-feira, das 19h30 às 21h.Endereço: Rua Monteiro Lobato, 94.