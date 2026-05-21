São Gonçalo: Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e Transportes, Guarda Municipal e Defesa Civil fizeram curso do Programa Fumaça ZeroDivulgação
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Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e Transportes, Guarda Municipal e Defesa Civil fizeram curso do Programa Fumaça Zero
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