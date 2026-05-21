São Gonçalo: Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e Transportes, Guarda Municipal e Defesa Civil fizeram curso do Programa Fumaça Zero - Divulgação

São Gonçalo: Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e Transportes, Guarda Municipal e Defesa Civil fizeram curso do Programa Fumaça ZeroDivulgação

Publicado 21/05/2026 16:28

São Gonçalo - Servidores da Prefeitura de São Gonçalo, lotados na Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, Defesa Civil e Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) da Guarda Municipal, concluíram, na última segunda-feira, uma capacitação em prevenção e defesa ambiental. A iniciativa, do Programa Fumaça Zero, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, tem coordenação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A capacitação foi realizada nos dias 13, 14 e 18 deste mês, com o objetivo de ampliar o preparo técnico e operacional das equipes para atuação na prevenção, fiscalização e combate às queimadas e incêndios florestais. A cerimônia de abertura do evento aconteceu em Niterói, quando foram apresentadas as metas e estratégias do Programa Fumaça Zero, para o ano de 2026, com destaque para a importância da atuação conjunta e integrada entre os municípios, no enfrentamento aos danos ambientais provocados pela fumaça e pelas queimadas.

Durante a parte teórica do curso, os participantes receberam orientações sobre legislação ambiental, comportamento do fogo, identificação de focos de calor por satélite, métodos preventivos e planejamento de operações fiscalizatórias e de resposta. A fase prática, desenvolvida no município de Itaboraí, incluiu treinamentos em campo, com técnicas de combate direto e indireto a incêndios florestais, além do manuseio correto de equipamentos e ferramentas, procedimentos de deslocamento e atuação em áreas de vegetação.

"Nosso compromisso é com a capacitação de nossos servidores, para que possam atuar da melhor forma possível no atendimento às demandas dos gonçalenses. Estamos atentos às questões ambientais, em especial o combate às queimadas, e sabemos da importância da integração em todas as esferas para obtermos um resultado que garanta a preservação ambiental, a qualidade de vida e a segurança de todos. Tivemos servidores da Guarda, Defesa Civil e Meio Ambiente nesta capacitação, o que reforça nossas ações integradas", disse o prefeito Capitão Nelson.

