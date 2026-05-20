São Gonçalo: Clínica do Mutondo conta com o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno durante todo o ano - Luiz Carvalho

São Gonçalo: Clínica do Mutondo conta com o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno durante todo o anoLuiz Carvalho

Publicado 20/05/2026 19:17

São Gonçalo - A Coordenação do Programa de Aleitamento Materno da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realizou ação de conscientização sobre a importância da amamentação no auditório da Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo na manhã desta quarta-feira (20). Gestantes que são atendidas na unidade participaram da atividade de orientação e conscientização, que lembrou o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, comemorado em 19 de maio. As demais unidades de saúde também vão realizar palestras de orientação e sensibilização com as gestantes até o fim do mês de maio.

“A maior dificuldade da amamentação é o começo. Ninguém gosta de falar, mas dói e depois passa. O que vocês têm que saber é que o aleitamento salva vidas. A criança alimentada com leite materno dificilmente fica doente. Ele é o primeiro alimento mais saudável da vida. Os bebês não precisam de mais nada, nem de água. Está tudo ali no leite materno. Ele pode ser oferecido, com exclusividade, até os seis meses de vida”, explicou a coordenadora da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) da Secretaria de Saúde, Cássia Soares.

Durante a conversa, as mães puderam tirar suas dúvidas e receberam mais orientações sobre o aleitamento materno, inclusive como doar o excesso de leite para os bebês internados na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), em Niterói, através do banco de leite.

“O leite humano é o melhor alimento para o recém-nascido e é ainda mais importante para um bebê doente. Toda mulher saudável e que amamenta pode fazer a doação, independente da quantidade. E o banco de leite vai buscar as doações nas residências das mães doadoras em vários bairros de São Gonçalo. Elas recebem os kits de doação, orientações de como armazenar o leite e, toda quarta-feira, um funcionário realiza a coleta. É um gesto simples, mas que pode transformar a vida de muitos bebês”, explicou Wanessa Audrey dos Santos, enfermeira do banco de leite do Huap.

Bianca Vieira Lourenço da Silva, dona de casa de 22 anos, elogiou a iniciativa. “Achei bem importante esses esclarecimentos sobre a importância do leite materno. Muitas mães jogam o leite fora e ele pode ser aproveitado para outras crianças. Gostei porque aprendemos a armazenar o próprio leite. E a orientação também serviu para a gente abrir os olhos para a nossa alimentação, para o nosso próprio bem e do nosso bebê”, concluiu.

Independente das ações em épocas específicas do calendário da área da saúde, a Clínica do Mutondo conta com o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno durante todo o ano. Na unidade, mamães e gestantes que precisam de ajuda e orientações sobre o aleitamento materno têm atendimento contínuo às segundas, terças e quartas, sempre das 9h às 16h, durante a gestação e no pós-parto, com agendamento ou livre demanda. Elas podem receber o acompanhamento até os dois anos da criança.

De forma sensível, humanizada, afetiva e efetiva, o grupo orienta mãe e família sobre técnicas de pega, posições, sinais de alerta de complicações (dor excessiva, fissuras, febre, produção inadequada de leite) e sinais de que o bebê está satisfeito, por exemplo. Os profissionais também destacam a importância da rede de apoio para auxiliar no sucesso e permanência da amamentação.

Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno

Email: aleitamento.sg@gmail.com

Instagram: @grupoapoioaleitamentomaterno

Facebook: Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno

Banco de Leite Humano do Huap - Whatsapp: (21) 99648-7654 - Avenida Marquês do Paraná, 303, térreo, Centro de Niterói