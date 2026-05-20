São Gonçalo: modalidade exige movimentos naturais do corpo, com o intuito de fortalecer os músculosRenan Otto
Gonçalenses podem realizar treinamento funcional no Parque RJ Nosso Sonho
Atividade ocorre de terça a sexta-feira, das 17h às 19h
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