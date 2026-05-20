São Gonçalo: modalidade exige movimentos naturais do corpo, com o intuito de fortalecer os músculos - Renan Otto

São Gonçalo: modalidade exige movimentos naturais do corpo, com o intuito de fortalecer os músculosRenan Otto

Publicado 20/05/2026 07:14

São Gonçalo - O Funcional é mais uma atividade física que pode ser praticada, de forma gratuita, no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. As inscrições para as turmas estão abertas a partir desta terça-feira (19).

A modalidade exige movimentos naturais do corpo, com o intuito de fortalecer os músculos, trabalhar o equilíbrio e a coordenação motora para as tarefas diárias. As aulas são voltadas para gonçalenses com mais de 10 anos e vão acontecer de terça a sexta-feira, das 17h às 19h. Para se inscrever, é preciso ir até o parque, no horário da aula, e falar o professor responsável.