São Gonçalo: modalidade exige movimentos naturais do corpo, com o intuito de fortalecer os músculosRenan Otto

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São Gonçalo - O Funcional é mais uma atividade física que pode ser praticada, de forma gratuita, no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. As inscrições para as turmas estão abertas a partir desta terça-feira (19).
A modalidade exige movimentos naturais do corpo, com o intuito de fortalecer os músculos, trabalhar o equilíbrio e a coordenação motora para as tarefas diárias. As aulas são voltadas para gonçalenses com mais de 10 anos e vão acontecer de terça a sexta-feira, das 17h às 19h. Para se inscrever, é preciso ir até o parque, no horário da aula, e falar o professor responsável.
O funcional é uma das doze modalidades gratuitas promovidas no Parque RJ Nosso Sonho, confira mais informações através do site: https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/atividades-esportivas