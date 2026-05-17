São Gonçalo: recadastramento pode ser realizado presencialmente na Central de Atendimento ao Segurado do SG-PREVI - Reprodução

São Gonçalo: recadastramento pode ser realizado presencialmente na Central de Atendimento ao Segurado do SG-PREVIReprodução

Publicado 17/05/2026 18:11

São Gonçalo - O Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo (SG-PREVI) convoca servidores inativos e pensionistas da administração direta e indireta do município, nascidos nos meses de abril, maio e junho, que ainda não realizaram o recadastramento anual obrigatório de 2026.

Para a continuidade do pagamento das aposentadorias e pensões e elaboração anual de avaliação atuarial, os servidores devem se recadastrar até o dia 29 de maio. Caso os beneficiários não comparecerem dentro do prazo poderá ter seus proventos suspensos. O recadastramento pode ser realizado presencialmente na Central de Atendimento ao Segurado do SG-PREVI, localizada na Rua Coronel Serrado, nº 1.000, sala 801, no bairro Zé Garoto, pelos aposentados e pensionistas ou por meio de visita social, mediante agendamento, para os servidores aposentados e/ou pensionistas impossibilitados de comparecer por motivo de enfermidade ou comprovadamente de força maior, recebendo a visita de um (a) Assistente Social, devidamente identificado (a), com a finalidade de prova de vida.