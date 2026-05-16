São Gonçalo: fiscalização contra as motos barulhentas segue avante - Julio Diniz/Arquivo

São Gonçalo: fiscalização contra as motos barulhentas segue avanteJulio Diniz/Arquivo

Publicado 16/05/2026 14:13

São Gonçalo - A Operação Tolerância Zero contra motos com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa segue tomando conta das ruas da cidade de São Gonçalo. Apenas nesta semana, os agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizaram 662 abordagens.

É nas ações que os agentes fiscalizam o barulho causado pelas motocicletas, combatendo a poluição sonora. As operações começaram em abril de 2025 após solicitações de gonçalenses que não aguentavam mais conviver com barulhos intensos de alguns escapamentos irregulares. Nas ações, as motos passam por um teste com o decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Em caso negativo, a moto é removida ao Pátio Municipal.

Na terça-feira (12), foram realizadas 410 abordagens a motocicletas no bairro do Mutondo. Destas, 10 foram removidas ao Pátio Municipal: cinco após serem reprovadas no teste com o decibelímetro, quatro após seus motoristas tentarem se evadir e uma que estava sem placa. Foram emitidos 27 autos de infração. Na quinta-feira (14), foram realizadas 252 abordagens no Alcântara, com cinco motos removidas ao Pátio Municipal: três após seus motoristas tentarem se evadir e duas reprovadas no teste com o decibelímetro. Foram emitidos 21 autos de infração.

"Nossas operação seguem tomando conta das ruas da cidade. Nossos agentes estão atentos às motocicletas com escapamentos irregulares e sem placa. É muito importante combater esse tipo de infração, que causa poluição sonora. Também seguimos com as vistorias em ônibus, táxis e veículos de transporte escolar e atuamos nas escolas, ensinando as crianças sobre as leis de trânsito para termos adultos mais conscientes no futuro", afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

Participam das operações agentes que atuam na segurança pública do município, incluindo Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes do Segurança Presente.

