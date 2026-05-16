São Gonçalo: cidade vem avançando na construção de políticas públicas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças - Divulgação

São Gonçalo: cidade vem avançando na construção de políticas públicas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doençasDivulgação

Publicado 16/05/2026 14:08

São Gonçalo - A implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade (LCSO) da rede municipal de saúde da Prefeitura de São Gonçalo está sendo apresentada no XXIX Congresso Brasileiro de Nutrição (Conbran 2026) em Curitiba, no Paraná, nesta semana. Iniciado em setembro de 2025, a linha já é realidade para adultos e crianças portadores de obesidade grave na cidade.

A linha de cuidados foi desenvolvida por nutricionistas da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) da Secretaria de Saúde, outros gestores da Saúde e da Educação. Com a LCSO, os pacientes têm acompanhamento com uma equipe multiprofissional formada por endocrinologista, enfermeiro, nutricionista e psicólogo no PAM Neves e na Clínica da Criança.

“O trabalho foi desenvolvido ao longo de mais de cinco anos, passando pela formulação, aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde até a implantação final, que contou com capacitação de profissionais da Atenção Primária para realizar os encaminhamentos necessários e das clínicas que realizam o atendimento. Em oito meses de atendimento multiprofissional, já conseguimos ver bons resultados nos pacientes”, explicou a nutricionista Lívia Cardoso, que representou São Gonçalo no congresso.

Para os atendimentos, os pacientes têm que procurar primeiro uma unidade de saúde da Atenção Primária (USFs, clínicas e polos sanitários). Nas unidades da Atenção Primária, nutricionistas, educadores físicos, médicos e enfermeiros atendem com olhar e direcionamento diferenciados para os casos de obesidade grave. Os pacientes que necessitam de atendimento especializado são encaminhados.

Os gonçalenses adultos que são direcionados para o consultório especializado são aqueles que têm índice de massa corporal (fórmula utilizada para avaliar se uma pessoa tem um peso saudável em relação à sua altura - IMC) igual ou superior a 40, considerado portador de obesidade grave pelo Ministério da Saúde e com risco elevado de desenvolver múltiplas doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, problemas cardíacos, respiratórios e nas articulações. As crianças elegíveis para o tratamento são aquelas que têm até 5 anos com percentil 99,9 e de 5 a 12 anos com percentil 97 (gráfico encontrado na Caderneta de Vacinação da Criança). A avaliação desses dados é realizada pelos profissionais da Atenção Primária, que também orientam os pacientes sobre mudanças no estilo de vida, prática regular de atividades físicas e a adoção de uma alimentação mais saudável.

“É um orgulho ver São Gonçalo sendo representado e mostrando os seus avanços na área da saúde em várias partes do Brasil. A cidade vem avançando na construção de políticas públicas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Essa implantação representa um grande passo nesse processo e mostra que o município está desenvolvendo ações sérias, planejadas e comprometidas com a qualidade de vida da população”, afirmou o secretário de Saúde Gabriel Mello.

