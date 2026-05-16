Sâo Gonçalo: evento acontece para celebrar a união e o amor entre a criança e seus responsáveis, que podem não ser os pais biológicos, mas cuidam, educam e acompanhamJonnathan Smith
Educação homenageia pais e responsáveis com a Festa da Família
Escola no Porto do Rosa tem dia especial com apresentações culturais
Educação homenageia pais e responsáveis com a Festa da Família
Escola no Porto do Rosa tem dia especial com apresentações culturais
São Gonçalo dá início aos trabalhos para elaboração de Plano Municipal de Redução de Riscos
PMRR é instrumento de planejamento para garantir uma cidade mais resiliente
Caravana de Arte e Lazer chega a São Miguel e Coelho neste fim de semana
Ação de recreação para as crianças acontece das 9h às 13h
Prefeitura dá início à Semana Internacional da Reciclagem na praça do Zé Garoto
Atividades variadas acontecem até o próximo sábado, com entrada gratuita
São Gonçalo tem ação especial de saúde nesta sexta-feira no Bandeirantes
Iniciativa da USF do bairro oferece vacinação testes e orientações à população
São Gonçalo sedia fórum sobre Educação de Jovens e Adultos
Escolas municipais trocam experiências e compartilham trabalhos pedagógicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.