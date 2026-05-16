Sâo Gonçalo: evento acontece para celebrar a união e o amor entre a criança e seus responsáveis, que podem não ser os pais biológicos, mas cuidam, educam e acompanham - Jonnathan Smith

Sâo Gonçalo: evento acontece para celebrar a união e o amor entre a criança e seus responsáveis, que podem não ser os pais biológicos, mas cuidam, educam e acompanhamJonnathan Smith

Publicado 16/05/2026 14:00

São Gonçalo - A Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, no Porto do Rosa, preparou um dia especial para celebrar a família, nesta quinta-feira (14). A escola recebeu os responsáveis dos alunos com apresentações de dança, capoeira, música, entre outras atrações. Além disso, também forneceu informações sobre questões jurídicas com advogados para os familiares.

A Festa da Família acontece para celebrar a união e o amor entre a criança e seus responsáveis, que podem não ser os pais biológicos, mas cuidam, educam e acompanham o desenvolvimento dos estudantes diariamente. O evento também teve como objetivo fortalecer os vínculos entre a comunidade escolar e as famílias, promovendo momentos de integração e acolhimento. “Nós pensamos na Festa da Família porque muitos alunos já têm mães falecidas, então muitos são cuidados pelos avós, tios e outros membros da família. Então, para que todos pudessem participar dessa celebração, pensamos em exaltar aquele que participa da vida da criança efetivamente”, afirmou a diretora, Cristina Brito.

O momento valorizou também a participação dos responsáveis na vida escolar dos alunos. A mãe do Isaque, de 8 anos, Elisângela Goes, ficou feliz com a apresentação do filho, no segundo ano. Para ela, a escola é sinônimo de acolhimento.“Eu estou adorando a escola, meu filho veio para cá no início do ano e têm sido uma experiência muito boa. Ele tem laudo de Autismo e é muito acolhido aqui dentro, me sinto muito feliz em ver o avanço dele e vê-lo participando desta festa hoje”, disse a mãe.