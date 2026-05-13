São Gonçalo: comédia, dirigida por Richard Riveiro e com versão brasileira de Beatriz Sayad, acompanha as gêmeas siamesas Yvonne e Mabel - Matias Fabricio

São Gonçalo: comédia, dirigida por Richard Riveiro e com versão brasileira de Beatriz Sayad, acompanha as gêmeas siamesas Yvonne e MabelMatias Fabricio

Publicado 13/05/2026 17:12

São Gonçalo - Vencedor de Melhor Texto no Prêmio I Love PRIO — antigo Prêmio do Humor, criado por Fábio Porchat —, o espetáculo Demasiado Juntas será apresentado no Sesc São Gonçalo, nesta quinta-feira (14), às 19h, dando continuidade à circulação pelo estado do Rio de Janeiro por meio do Edital de Cultura Sesc Pulsar RJ. A peça também recebeu indicações, na mesma premiação, nas categorias Performance e Prêmio Especial do Júri.

Idealizada e protagonizada por Leonor Chavarría e Florencia Santángelo, a comédia, dirigida por Richard Riveiro e com versão brasileira de Beatriz Sayad, acompanha as gêmeas siamesas Yvonne e Mabel, nascidas em um circo criollo do Rio da Prata — formato popular do início do século XX que misturava atrações circenses e melodrama, em chave semelhante ao circo-teatro brasileiro. Unidas em um só corpo, as irmãs atravessam os impasses do crescimento, da vida artística e da convivência extrema, entre segredos familiares, desejo de autonomia e o fantasma do esquecimento



Em linguagem de falso documentário, o espetáculo reconstrói a trajetória das personagens por meio de depoimentos, entrevistas e números de cena, combinando música, humor e referências circenses. O público acompanha, ao vivo, a gravação desse suposto filme biográfico, em um jogo cênico que embaralha memória, invenção e espetáculo. “A escolha pelo falso documentário nos permite criar uma estrutura narrativa onde as memórias das irmãs possam surgir. Ao mesmo tempo, instauramos um jogo de linguagem que quebra a quarta parede e possibilita uma comunicação mais direta com o espectador”, explica Florencia Santángelo.

O cenário remete a caixas chinesas e tem no centro um carromato — espécie de cabine móvel usada em circos itinerantes —, compondo uma atmosfera suspensa entre o real e o imaginário. “A peça foi inspirada na trajetória real das Irmãs Hilton, siamesas inglesas que fizeram sucesso nos circos dos Estados Unidos e atuaram em Freaks, antes de enfrentarem uma dura decadência. Também dialogamos com referências como a história de Gypsy Rose Blanchard e o clássico O Que Terá Acontecido a Baby Jane?”, afirma Leonor Chavarría.

Este é o terceiro trabalho conjunto da dupla uruguaia, parceira artística desde 2001 e ligada a pesquisas em teatro físico, comédia e autoficção. Em 2017, criaram Latência; em 2020, durante a pandemia, lançaram Dos Hermanas, minissérie teatral sobre distância e afeto. Agora, Demasiado Juntas reafirma a sintonia criativa das artistas e amplia seu encontro com o público fluminense.

Serviço

Demasiado Juntas/ Circulação Sesc Pulsar RJ 2026:

Quando: 14 de maio, 19h

Duração: 70 minutos

Classificação: livre

Gênero: Comédia

Venda de ingressos: nas bilheterias das unidades e pelo site ingresso.com.

Sesc São Gonçalo

Estrada da Capela São Pedro, 1.560 – Patronato, São Gonçalo – RJ

Ingressos: R$ 15 (inteira); R$ 13,50 (credencial Sesc Convênio); R$ 10,50 (credencial Sesc Plena); R$ 7,50 (meia entrada prevista por lei, professores e classe artística com registro profissional, ou doação de 1kg de alimento para o Mesa Brasil Sesc); Gratuito (credencial Sesc PCG).

