São Gonçalo: são desenvolvidas palestras sobre noções básicas de Defesa Civil, com ênfase na prevenção de riscos e desastres, visando à conscientização da comunidade escolar Divulgação
Defesa Civil faz ação educativa para mais de 200 alunos em escolas
Palestras em unidades de ensino da rede estadual ensinam sobre prevenção de riscos e desastres
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São Gonçalo faz levantamento para aferir infestação pelo Aedes aegypti
LIRAa é uma pesquisa com metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde
Hemonúcleo de São Gonçalo abre neste sábado para receber doadores de sangue
Atendimento extra, para quem não pode comparecer durante a semana, acontece de 8h às 12h30
São Gonçalo promove evento na Semana Internacional da Reciclagem para toda a população
Atividades gratuitas acontecerão na praça do Zé Garoto, de 14 a 16 deste mês
ASAS registra 164 atendimentos em abril e amplia cuidado com a fauna silvestre
Balanço do mês destaca diversidade de espécies atendidas e atuação técnica na reabilitação da fauna regional
Dia das Mães musical no Pátio Alcântara
O repertório promete reunir clássicos que marcaram gerações, proporcionando um momento especial para famílias e visitantes
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