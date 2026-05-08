São Gonçalo: são desenvolvidas palestras sobre noções básicas de Defesa Civil, com ênfase na prevenção de riscos e desastres, visando à conscientização da comunidade escolar - Divulgação

São Gonçalo: são desenvolvidas palestras sobre noções básicas de Defesa Civil, com ênfase na prevenção de riscos e desastres, visando à conscientização da comunidade escolar Divulgação

Publicado 08/05/2026 22:14

São Gonçalo - Agentes da Defesa Civil de São Gonçalo seguem levando ensinamentos sobre prevenção, riscos, desastres e o cotidiano de seu trabalho para estudantes de escolas da cidade. Nesta semana, o projeto 'Defesa Civil nas Escolas Estaduais' orientou mais de 200 alunos no Colégio Estadual Dom Antonio De Almeida Moraes Junior, em Santa Luzia; Amanda Velasco, em Ipiiba; e Doutor Humberto Soeiro De Carvalho, no Jóquei.

Através do projeto, são desenvolvidas palestras sobre noções básicas de Defesa Civil, com ênfase na prevenção de riscos e desastres, visando à conscientização da comunidade escolar e o fortalecimento da cultura de proteção e autoproteção nas unidades escolares da rede estadual de ensino.

"Realizamos atividades para diversas turmas, abrangendo um grande público. A ideia é orientar e divulgar o trabalho da Defesa Civil, explicando também sobre os números de emergência (como Defesa Civil, Samu e Bombeiros), a importância da drenagem para evitar alagamentos em vias públicas, a ocupação dos solos, os riscos hidrológicos para quem mora perto dos rios e os riscos para quem mora em encostas também, a importância do reflorestamento e cuidados com a natureza, bacias hidrográficas e a importância de não descartar resíduos de forma irregular, mencionando os Ecopontos que temos na cidade", afirmou o major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil.

Regularmente a Defesa Civil realiza ações pela cidade, como o Curso de Voluntários, o Defesa Civil na Praça, os simulados de desocupação em áreas próximas às sirenes onde ficam os pluviômetros, que indicam os níveis de alagamentos em caso de chuvas, além do monitoramento constante em casos de desastres e riscos pela cidade.

