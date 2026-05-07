São Gonçalo: pesquisa serve para mostrar o risco de contaminação das doenças, principalmente da dengue, através do Índice de Infestação Predial (IIP) - Divulgação

São Gonçalo: pesquisa serve para mostrar o risco de contaminação das doenças, principalmente da dengue, através do Índice de Infestação Predial (IIP)Divulgação

Publicado 07/05/2026 20:31

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo finaliza, nesta sexta-feira, o primeiro Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) – mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya deste ano. Para evitar resultados negativos, não está acontecendo o serviço de pulverização de inseticida nesta semana (entre 4 e 8 de maio).

A pesquisa serve para mostrar o risco de contaminação das doenças, principalmente da dengue, através do Índice de Infestação Predial (IIP). O levantamento é feito pelos agentes da Vigilância em Saúde Ambiental durante visitas aos imóveis na maioria dos bairros de São Gonçalo. O LIRAa é a metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde para observar a presença do mosquito vetor nos territórios e, a partir deste ano, passa a acontecer nos meses de maio e novembro. O levantamento permite saber a quantidade de casas com a presença de larvas de mosquito, se elas são do Aedes aegypti e seus lugares de postura preferidos.

Normalmente, os depósitos removíveis (vasos de plantas, pratos, etc.); depósitos de água para consumo humano em nível do chão; depósitos fixos (ralos e calhas, por exemplo) e os resíduos sólidos (pets, garrafas, latas, etc) são os locais onde são encontradas a maior parte das larvas. Mas também há posturas dos ovos em caixas de água no alto da casa, pneus e depósitos naturais.

“Com toda a amostragem avaliada e quantificada, é calculado o índice de infestação por bairro. A soma dos bairros dá o resultado de infestação da cidade. O resultado é importante para as ações de pulverização de inseticida que acontecem semanalmente, além de outros meios de prevenção da doença realizados pelas equipes da Vigilância Ambiental. No entanto, a vigilância constante dos moradores nas suas casas e quintais continua sendo o um dos melhores meios de prevenção”, explicou o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Marcelo Sá.

A Vigilância Ambiental mantém um trabalho de pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação. Os pedidos são atendidos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas através do novo telefone da Vigilância Ambiental (21) 99388-6484.





