Niterói: equipe da área de soltura ressalta que muitos animais chegam à unidade em estado clínico delicado - Divulgação

Niterói: equipe da área de soltura ressalta que muitos animais chegam à unidade em estado clínico delicadoDivulgação

Publicado 07/05/2026 08:15

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, e vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, apresentou o balanço das atividades realizadas em abril. Ao longo do mês, a unidade recebeu 164 animais silvestres, provenientes de resgates institucionais e entregas voluntárias, consolidando sua atuação no acolhimento e na reabilitação da fauna da região.

Os atendimentos envolveram diferentes grupos de animais típicos do bioma Mata Atlântica, entre aves, mamíferos e répteis. Espécies como gaviões, corujas e patos selvagens, além de gambás, cachorros-do-mato, ouriços, cágados, jararacas e jiboias, estiveram entre os animais acolhidos pela unidade. A diversidade registrada ao longo do mês evidencia a relevância da unidade como estrutura de apoio ao manejo da fauna silvestre em São Gonçalo e municípios vizinhos.

De acordo com o levantamento, 31 animais foram resgatados pela Guarda Municipal de São Gonçalo, enquanto, após avaliação técnica, 15 indivíduos foram considerados aptos para retornar ao habitat natural. Outros quatro animais foram encaminhados a centros especializados, como CRAS e CETAS, para continuidade do tratamento. Os demais permanecem sob cuidados da equipe técnica, em processo de reabilitação ou observação.

A equipe da área de soltura ressalta que muitos animais chegam à unidade em estado clínico delicado, exigindo atendimento especializado e manejo adequado a cada espécie. O trabalho desenvolvido busca garantir a recuperação dos indivíduos e, sempre que possível, sua reintegração à natureza.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou o empenho da equipe da unidade no atendimento à fauna silvestre. “O trabalho realizado pela equipe da ASAS é fundamental e merece reconhecimento. Trata-se de um esforço contínuo, que exige conhecimento técnico, dedicação e sensibilidade no cuidado com os animais. Graças a esse trabalho, conseguimos oferecer uma resposta rápida e adequada às ocorrências envolvendo a fauna silvestre, contribuindo diretamente para a preservação da biodiversidade em São Gonçalo e na região”, afirmou o secretário.

Além de prestar atendimento aos animais, a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) desenvolve ações de orientação junto à população, destacando a importância da entrega responsável de animais silvestres e incentivando a conscientização ambiental. A colaboração dos cidadãos é fundamental, e ao encontrar um animal em situação de risco, a recomendação é acionar os canais oficiais para garantir um resgate adequado e seguro.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS:



Telefone: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba)

Funcionamento: diariamente, das 9h às 15h

E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br



Comando de Polícia Ambiental: Telefone: 0300 253 1177



