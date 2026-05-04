São Gonçalo: primeiro treinão em homenagem ao Lucas foi realizado há cerca de um ano, e o circuito foi feito entre o São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, e o Partage Shopping, no Centro - Jonnathan Smith

São Gonçalo: primeiro treinão em homenagem ao Lucas foi realizado há cerca de um ano, e o circuito foi feito entre o São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, e o Partage Shopping, no CentroJonnathan Smith

Publicado 04/05/2026 06:48

Niterói - Ressignificando o luto e mantendo firme um legado. Foi isso o que centenas de pessoas, incluindo amigos, familiares, treinadores e corredores, realizaram na tarde deste sábado (02), no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, na 2ª edição do Treinão Celestino. Lucas era um atleta amador que morreu aos 27 anos após ser atropelado enquanto estava correndo no acostamento da BR-101. A tragédia aconteceu no dia 8 de abril de 2025.

O treinão, que foi gratuito e livre para todas as idades, aconteceu no Parque RJ Nosso Sonho, onde foi construída a 'Pista de Corrida e Caminhada Lucas Celestino de Oliveira', em homenagem ao atleta gonçalense. O evento foi iniciado com uma pequena homenagem ao Lucas, falando sobre o amor dele pelo esporte e como ele tocou o coração de todos que o conheceram. Depois disso, os participantes deram uma volta na pista que leva o nome do atleta e, posteriormente, percorreram um percurso dentro do parque dando oito voltas, totalizando quatro quilômetros.

"A primeira edição do treinão aconteceu no dia 27 de abril de 2025 e teve como intuito inicial um protesto pelo acontecido com o Lucas, já que ele foi atropelado e o motorista não prestou socorro. Fizemos um evento como forma de repúdio e protesto, além de uma homenagem ao Lucas, que tocou muita gente, foi uma pessoa e um atleta incrível, que queria o melhor para todos. Ele incentivava todos com o esporte e, por isso, pensamos em manter esse legado vivo com os treinões", afirmou Luiz do Carmo de Barros, conhecido como Luiz Careca, de 39 anos, um dos organizadores do evento e amigo do Lucas.

Maria Eduarda Celestino, de 28 anos, viúva de Lucas Celestino também esteve no evento e afirmou que o Lucas a inspira até os dias de hoje. Lucas começou a correr em 2021 e seguiu com essa paixão até o seu último dia de vida. "Lucas sempre disse o quanto o esporte salva as pessoas. Ele jogava futebol, mas também se apaixonou pela corrida e incentivava isso a todos. Ele acordava cedo e sempre corria, todos os dias, era um sentimento de liberdade, de saúde, era algo que ele amava. Antes mesmo do Parque RJ Nosso Sonho ficar pronto, o Lucas soube que aqui teria uma pista e ele adorava, ficava super feliz de saber que haveria um local específica para a prática da corrida. Ele dizia que se sentiria mais seguro nesse espaço. Ele não viu essa pista, mas é o legado que fica. Lucas tinha o melhor coração que eu já conheci e estamos honrando ele. Muita gente que nunca correu e nem o conheceu vem aos treinões só para prestigiar o Lucas, ele incentiva outras pessoas até hoje", disse a autônoma, que também é uma das organizadoras do evento.

A mãe do Lucas, Juliana Celestino, de 49 anos, também esteve no treinão e disse que pretende manter uma rotina na prática da corrida utilizando a pista que leva o nome do filho como espaço de treino. "Para mim, eu sinto muito orgulho de chegar aqui e ver o nome do meu filho, uma placa com a foto dele, é uma honra. Tenho muito orgulho do filho que eu tive! Ele merece todas as homenagens, era um menino maravilhoso, um homem encantador. Eu tenho muita gratidão, carinho e emoção por tudo o que ele me ensinou e como ele inspira outros atletas. Eu vim na inauguração do Parque RJ Nosso Sonho e posso dizer que é um sonho mesmo isso aqui, muito lindo e maravilhoso", afirmou.

O primeiro treinão em homenagem ao Lucas foi realizado há cerca de um ano, e o circuito foi feito entre o São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, e o Partage Shopping, no Centro. Além de prestar homenagem, o treino de corrida busca defender a atividade física como ferramenta de saúde e bem-estar.

Parque RJ é um espaço seguro para treinos de corridas - A 'Pista de Corrida e Caminhada Lucas Celestino de Oliveira' conta com 250 metros de extensão e cinco raias. A área é uma das grandes atrações do parque e foi projetada para garantir conforto e incentivo à prática esportiva dos gonçalenses, além disso, ressalta a importância de praticar o esporte em um local estruturado e seguro. É isso o que muitos amigos de Lucas que praticam a corrida afirmam, como é o caso de Carlos Matheus Carneiro, mais conhecido como Carlão, de 29 anos, fotógrafo e educador físico. Ele treinou por alguns meses ao lado do Lucas antes do falecimento precoce do jovem. "Eu e Lucas treinávamos em locais que acabávamos tendo que dividir com carros, em vias e outros espaços. O Lucas sempre quis ser um atleta de qualidade e treinar em um espaço adequado e hoje estamos aqui celebrando esse legado dele, mantendo vivo o desejo dele, que sabia dessa pista aqui, já que o Parque estava em construção. Ele estava animado para ver essa pista pronta. Estar aqui hoje é ressaltar a importância desse espaço, é manter o Lucas vivo, é correr atrás dos sonhos. É um orgulho muito grande ver o nome do Lucas aqui, é sem igual, era um homem que tocou muitas pessoas", disse.