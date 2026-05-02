Prefeito Capitão Nelson esteve no Parque RJ Nosso Sonho e agradeceu o público pela presença no evento - Renan Otto

Prefeito Capitão Nelson esteve no Parque RJ Nosso Sonho e agradeceu o público pela presença no eventoRenan Otto

Publicado 02/05/2026 19:37

São Gonçalo - O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, foi contaminado pela energia da Música Popular Brasileira (MPB) com uma plateia que cantava a pleno pulmões as músicas do grupo gonçalense Os Garotin, atração principal da Festa do Trabalhador, evento gratuito que aconteceu nesta sexta-feira (1). Além disso, a festa contou ainda com oficinas interativas, um show do cantor gonçalense Maykon e a apresentação da bateria de escola de samba Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, campeã do Carnaval da Retomada 2026.

A Festa do Trabalhador foi feita através de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, o Sesc RJ e SindComércio São Gonçalo. A programação começou por volta das 15h, com a abertura dos portões. Neste momento inicial, foram desenvolvidas diversas oficinas para pessoas de todas as idades, incluindo vivências esportivas, com futebol feminino, vôlei, basquete e lutas, além de aulões fitness com ritmos, funcional e circuito, espaços de leitura com mediação, recreação infantil e atividades de sustentabilidade, oficina de fósseis, robótica e experiências com realidade virtual.

Uma das oficinas que chamou a atenção de diversas pessoas foi a do skatista Nilo Peçanha que, através de uma clínica de skate, proporcionou vivência prática, orientação técnica e incentivo ao esporte, especialmente para o público jovem, na pista de skate que é destaque no Parque RJ Nosso Sonho. Para ele, São Gonçalo é um celeiro de bons skatistas e ainda pode formar muitos novos craques no esporte.

"Eu sou do Rio, mas já vim em São Gonçalo para conhecer e estive na pista anterior feita aqui pelos skatistas da cidade. Também vim nesta pista nova no Sesc Verão e hoje voltei para dar essa oficina. Eu adorei essa pista! Está uma obra de arte! Ter o apoio da Prefeitura para fazer esse projeto acontecer, ouvindo skatistas e suas necessidades, é ótimo. O esporte prevalecendo é bom para todos! De São Gonçalo já saíram grandes nomes do skate e espero que essa próxima geração continue caminhando para novos craques do esporte", afirmou Nilo Peçanha que é skatista há 28 anos, sendo 18 na categoria profissional do esporte.

Pierry Nascimento, de 13 anos, participou da oficina e adorou. "Eu nem sabia que ia ter essa aula, vim para curtir o parque e descobri, resolvi logo participar. Adorei participar e peguei dicas boas para andar de skate, quero aprender mais", disse o morador do bairro Almerinda. A partir das 18h teve início o show do cantor gonçalense Maykon, que esteve pela primeira vez no palco do Parque RJ Nosso Sonho, inaugurado no início deste ano. "É minha primeira vez aqui e cantar aqui no Dia do Trabalhador é gratificante! O meu show tem muito pagode, muito Sorriso Maroto, Belo, para agitar a galera", disse ele.

Depois do cantor, subiu ao palco a bateria da escola de samba campeã do Carnaval da Retomada deste ano: a Unidos do Salgueiro de São Gonçalo. Pitty de Menezes, presidente da Liga SG e um dos grandes nomes do Carnaval do Rio, também fez uma participação especial durante a apresentação da escola de samba campeã no palco, assim como a Corte do Carnaval da cidade.

O prefeito Capitão Nelson, acompanhado do vice-prefeito João Ventura e do deputado federal Altineu Côrtes, também esteve presente e subiu ao palco para falar sobre a importância da festa. "Eu agradeço a todos os presentes, à Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, ao Maykon, ao trio Os Garotin e todos os responsáveis por essa festa, incluindo o Sesc. Foi um dia com muitas atividades e muita cultura viva, com artistas da nossa cidade, eu fiz questão que os cantores de hoje fossem 'crias' daqui, valorizando a cultura local. Agradeço ao deputado Altineu Côrtes e ao vice-prefeito por nos ajudarem muito, é um time, é uma satisfação ver esse evento lotado, temos o maior parque do Estado do Rio de Janeiro, com a população tendo orgulho de morar aqui", disse.

O evento foi finalizado como uma apresentação mais do que especial do grupo Os Garotin. Eles cantaram sucessos como 'Zero a Cem', 'Violão Amarelo' e 'Curva Escura', levando a multidão a acompanhá-los a plenos pulmões. Além disso, eles agradeceram por estarem ali, afirmaram estarem felizes por cantar na cidade onde nasceram, destacando o significado daquele momento.

Rebeca Chagas, de 24 anos, é fã do trio desde que eles surgiram, há alguns anos. Ela veio de Niterói, onde mora, até o Parque RJ Nosso Sonho para assistir ao show gratuito dos artistas. "É o segundo show deles que eu vou e estou muito feliz! Eu achei esse evento muito bom, bem organizado e amei conhecer o Parque RJ Nosso Sonho, é lindo, o espaço é maravilhoso! O que eu mais gostei foi a pista de corrida", afirmou.

Durante o evento, estiveram presentes equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), Secretaria de Ordem Pública (incluindo Guarda Municipal e Posturas), Secretaria de Turismo e Cultura e Secretaria de Comunicação, todos garantindo a segurança e a ordem da festa. Além disso, a concessionária Águas do Rio esteve presente distribuindo água. O evento contou com equipe médica e ambulâncias.