São Gonçalo: para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doarRenan Otto
Hemonúcleo de São Gonçalo tem atendimento extra no segundo sábado de maio
Abertura excepcional, que seria no próximo sábado (2), foi transferida por causa do feriadão do Dia do Trabalhador
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Prefeito Capitão Nelson vistoria obras em andamento em Itaúna
Intervenções incluem mais três bairros e vão beneficiar mais de 10 mil pessoas
Expo Noivas & Debutantes 2026 chega a São Gonçalo
Na primeira semana de maio, mês das noivas, evento trará novidades e oportunidades
Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas aborda quase 700 motos nesta semana
Foram emitidos mais de 100 autos de infração nestes dias
Samba da Feira de Neves anima domingos de maio com entrada gratuita
Evento reúne grupos Celeiro e Arruda no Centro de Tradições Nordestinas
Obras de contenção de encosta no Lindo Parque seguem a todo vapor
Intervenções vão garantir mais segurança para quem mora no local
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