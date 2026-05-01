São Gonçalo: unidades de urgência e emergência municipais vão funcionar normalmente, sem interrupção - Divulgação

São Gonçalo: unidades de urgência e emergência municipais vão funcionar normalmente, sem interrupçãoDivulgação

Publicado 01/05/2026 14:44

São Gonçalo - Todas as repartições públicas da Prefeitura de São Gonçalo estarão fechadas na próxima sexta-feira, dia 1º, feriado do Dia do Trabalhador. Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente.

Na área da saúde, as unidades de urgência e emergência municipais vão funcionar normalmente, sem interrupção: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto. O HLP, Hospital de Retaguarda Gonçalense (HRG), no Centro; e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, estarão abertos para as visitas dos pacientes internados durante todo o feriadão, nos horários pré-estabelecidos. Os atendimentos ambulatoriais estão suspensos.

O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, no Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três), e o Caps Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883, Maria Rita) estarão abertos durante todo o feriadão 24h. Os demais Caps estarão fechados. Caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes com animais, o paciente terá o serviço no Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, das 8h às 12h, na sexta-feira (1º). O polo abre, exclusivamente, para a aplicação desta vacina e estará fechado sábado (2) e domingo (3). Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento no polo sanitário, o paciente pode procurar o PSC para avaliação, que funciona 24 horas todos os dias. Todas as outras unidades de saúde da Atenção Primária e Especializada estarão fechadas de sexta-feira (1º) até domingo (3). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, Ciesg, PAMs, CER III, Espaço Rosa, Hemonúcleo, polos sanitários e outros Caps.



