São Gonçalo: A proposta foi alinhar uma parceria entre a Abrasel Leste Fluminense-RJ e a ACESG para a realização de cursos de capacitação destinados aos colaboradores de bares e restaurantes associados - Divulgação

São Gonçalo: A proposta foi alinhar uma parceria entre a Abrasel Leste Fluminense-RJ e a ACESG para a realização de cursos de capacitação destinados aos colaboradores de bares e restaurantes associadosDivulgação

Publicado 01/05/2026 10:34 | Atualizado 01/05/2026 10:38

São Gonçalo - O presidente da Abrasel Leste Fluminense-RJ , Sandro Pietrobelli, participou de uma reunião na Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo (ACESG), na manhã desta segunda-feira (27/04). O encontro teve como objetivo discutir estratégias voltadas à qualificação profissional na região.

A proposta foi alinhar uma parceria entre a Abrasel Leste Fluminense-RJ e a ACESG para a realização de cursos de capacitação destinados aos colaboradores de bares e restaurantes associados. "A parceria com a ACESG reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do Leste Fluminense. Qualificar pessoas é fortalecer empresas e movimentar toda a economia da região", explicou Sandro.

A reunião contou com a presença de Evanildo Barreto, presidente da ACESG e Secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, que destacou a importância dessas parcerias e projetos de qualificação, tendo como eixo estratégico o desenvolvimento regional; além de Bruno Kazuhiro, Consultor de Relações Institucionais da Abrasel Leste Fluminense-RJ.