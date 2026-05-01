São Gonçalo: A proposta foi alinhar uma parceria entre a Abrasel Leste Fluminense-RJ e a ACESG para a realização de cursos de capacitação destinados aos colaboradores de bares e restaurantes associadosDivulgação
São Gonçalo fortalece qualificação profissional em parceria com setor de bares e restaurantes
A reunião contou com a presença de Evanildo Barreto, presidente da ACESG e Secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo
São Gonçalo fortalece qualificação profissional em parceria com setor de bares e restaurantes
Proposta foi alinhar uma parceria entre a Abrasel Leste Fluminense-RJ e a ACESG para a realização de cursos de capacitação destinados aos colaboradores de bares e restaurantes associados
São Gonçalo fortalece qualificação profissional em parceria com setor de bares e restaurantes
Proposta foi alinhar uma parceria entre a Abrasel Leste Fluminense-RJ e a ACESG para a realização de cursos de capacitação destinados aos colaboradores de bares e restaurantes associados
São Gonçalo fortalece qualificação profissional em parceria com setor de bares e restaurantes
A reunião contou com a presença de Evanildo Barreto, presidente da ACESG e Secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo
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