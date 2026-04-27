São Gonçalo: as participantes conferem aulas que abordam diversos temas como estratégias de divulgação digital, precificação de produtos, entre outros - Reprodução

São Gonçalo: as participantes conferem aulas que abordam diversos temas como estratégias de divulgação digital, precificação de produtos, entre outrosReprodução

Publicado 27/04/2026 17:55

São Gonçalo - O Lidera Mulher está com inscrições abertas para a sua 18ª turma. O programa oferece uma capacitação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino e já formou mais de 1400 mulheres. A iniciativa é da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae.

Durante o projeto, as participantes conferem aulas que abordam diversos temas como estratégias de divulgação digital, precificação de produtos, entre outros. Além dos conteúdos técnicos, as mulheres recebem orientações da equipe especializada da subsecretaria, incluindo informações sobre enfrentamento à violência doméstica e sobre as políticas públicas voltadas às mulheres no município.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de maio, pelo e-mail inscricaolideramulher@gmail.com ou presencialmente no Espaço Lidera Mulher, no Partage Shopping, e na Feira da Mulher Empreendedora, na Praça Dr. Luiz Palmier. A primeira aula da nova turma será no dia 28 de maio. As aulas do Lidera Mulher acontecem sempre às quintas-feiras, no Espaço Mais Conhecimento, localizado no segundo piso do Partage Shopping, no Centro.





