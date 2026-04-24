São Gonçalo: o Carnaval da Retomada representa o resgate de uma das mais importantes tradições culturais do município - Renan Otto

São Gonçalo: o Carnaval da Retomada representa o resgate de uma das mais importantes tradições culturais do municípioRenan Otto

Publicado 24/04/2026 01:13

São Gonçalo - A noite desta quarta-feira (22) marcou o encerramento dos desfiles do Carnaval da Retomada 2026 em São Gonçalo, consolidando o evento como um momento histórico para a cultura local. Após mais de uma década sem uma realização estruturada, o retorno oficial das escolas de samba reuniu milhares de gonçalenses, que lotaram o espaço e demonstraram aprovação ao carnaval fora de época.

Organizado pela Liga SG (Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo), em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura, e viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, o evento simbolizou a força da mobilização de sambistas, dirigentes e produtores culturais empenhados na reconstrução do carnaval da cidade.

“São Gonçalo tem uma potência cultural imensa, que pulsa em cada comunidade e em cada escola de samba. O Carnaval da Retomada mostra que nossa cidade tem talento, história e força para se consolidar como um grande polo cultural do Estado. Este é apenas o começo de um novo ciclo para a cultura gonçalense”, destacou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

Ao longo de dois dias de desfiles, 14 escolas de samba participaram da programação, sete na terça-feira (21) e sete na quarta-feira (22). Na segunda noite, cruzaram a avenida as agremiações Pingo D’Água, com o enredo "Contos e Histórias Infantis que Vovó Contava”; Unidos de Neves, com “No Reino Encantado da Folia”; Império do Porto da Ponte, com “A Saga de Gaia”; Alegria de Guaxindiba, com “Que Saudades da Turma do Chaves! Saudações a Roberto Bolaños”; Recanto do Engenho, com “Zé por Zé”; Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, com “Imunana”; e Caprichosos de São Gonçalo, com “Uberlan, Sua História, Sua Obra e Sua Estrela Jamais se Apagará".

A noite ganhou ainda mais brilho com a participação especial da Imperatriz Leopoldinense, levando ao público um espetáculo grandioso. A escola tem como intérprete o gonçalense Pitty de Menezes, que também preside a Liga SG. “É emocionante ver São Gonçalo voltando a viver o seu carnaval com tanta força. A gente sonhou com esse momento por muito tempo. Sou grato a todos que acreditaram, à Prefeitura pelo apoio e, principalmente, ao público, que abraçou essa ideia e mostrou que o carnaval da cidade está mais vivo do que nunca”, afirmou Pitty de Menezes.

Ao lado da primeira-dama, Marinete Ruas, o prefeito Capitão Nelson também ressaltou a importância da união para a realização do evento. “Quero agradecer a todas as escolas participantes e, em especial, à Imperatriz Leopoldinense, que trouxe ainda mais brilho para essa festa. Esse carnaval só aconteceu graças à união de muitas mãos. É um passo fundamental para retomarmos definitivamente essa tradição tão importante para São Gonçalo”, declarou.

Entre o público, a aprovação foi evidente. “Esse evento foi a melhor coisa que São Gonçalo fez. Parabéns ao Capitão Nelson por apoiar essa iniciativa. Que o carnaval continue acontecendo todos os anos, porque a cidade merece”, afirmou Luciana Calheiros, de 43 anos, moradora de Niterói, que veio prestigiar a noite. Mais do que uma competição, o Carnaval da Retomada representa o resgate de uma das mais importantes tradições culturais do município. Representando diferentes bairros e comunidades, as 14 escolas reforçaram a diversidade e a potência cultural da cidade, consolidando o evento como um marco histórico. A apuração das notas foi realizada nesta quinta-feira (23), no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista. As 14 agremiações foram divididas em dois grupos, sete no Grupo Especial e sete no Grupo de Acesso, fortalecendo o modelo competitivo que será oficialmente estruturado a partir de 2027.

Para garantir a segurança e o bem-estar do público, o evento contou com uma ampla estrutura de apoio, incluindo equipes da Secretaria de Saúde e Defesa Civil e Cruz Vermelha, com ambulâncias e tendas, além da atuação da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, agentes de trânsito e equipes de limpeza. Com grande adesão popular e forte participação das escolas, o Carnaval da Retomada 2026 encerrou sua programação consolidado como símbolo de resistência cultural e como o início de uma nova fase para o samba em São Gonçalo.







Foto: Renan Otto