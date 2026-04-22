São Gonçalo: Parque RJ Nosso sonho terá aulas grátis de dança no próximo sábadoReprodução
Parque RJ Nosso Sonho recebe evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Dança
Aulão gratuito de ritmos acontece no próximo sábado
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Obras do MUVI: 86% das obras estão concluídas em São Gonçalo
Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade
São Gonçalo abre inscrições para eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Novos membros atuarão no biênio 2026-2028
Parque RJ Nosso Sonho recebe novos painéis do projeto Cidade Ilustrada
Projeto faz parte da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo
Obras nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda estão mudando a realidade da população
Intervenções estão sendo feitas em mais de 120 vias
Restaurante do Povo tem funcionamento alterado esta semana por conta dos feriados
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