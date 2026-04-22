São Gonçalo: Parque RJ Nosso sonho terá aulas grátis de dança no próximo sábado - Reprodução

São Gonçalo: Parque RJ Nosso sonho terá aulas grátis de dança no próximo sábadoReprodução

Publicado 22/04/2026 08:08

São Gonçalo - No próximo sábado (25), o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai ser palco de mais um evento gratuito. Desta vez, os gonçalenses poderão participar de um aulão de Zumba e Ritmos, roda de Carimbó e também conferir uma apresentação especial de balé.

A atividade, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, vai acontecer das 8h às 11h e faz alusão ao Dia Internacional da Dança, celebrado no dia 29 de abril. A apresentação de balé será realizada por crianças e jovens, bem como pelos instrutores do aulão, todos integrantes de núcleos de projetos esportivos da cidade. Os professores vão convocar suas turmas para o palco, a fim de interagir com todo o público.

Os participantes do evento vão receber pulseiras de identificação e poderão concorrer a sorteios de brindes realizados pelos organizadores. A data celebra os benefícios físicos e mentais da dança e tem como intuito promover intercâmbio cultural, inclusão, fortalecimento da autoestima, superação da timidez, além de unir pessoas de todas as idades através do movimento.