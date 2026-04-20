São Gonçalo: obras de infraestrutura nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda seguem mudando a realidade dos moradores - Fabio Guimarães

São Gonçalo: obras de infraestrutura nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda seguem mudando a realidade dos moradores Fabio Guimarães

Publicado 20/04/2026 19:04

São Gonçalo - As obras de infraestrutura nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda seguem mudando a realidade dos moradores para melhor. Ao todo, 126 vias dos bairros, mais de 36 mil metros de extensão, estão recebendo obras de drenagem, pavimentação e construção de calçadas e meios-fios. As intervenções são fruto de uma parceria do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado das Cidades, com a Prefeitura de São Gonçalo.

Quem atesta as melhorias são os moradores, como a aposentada Jacinta Maria de Moraes, de 65 anos, que reside do local há 50 anos. Para ela, as obras fizeram surgir um novo Sacramento. "O bairro era muito feio, a rua tinha muita lama, não conseguíamos andar quando chovia, andávamos escorregando. Agora, as obras chegaram aqui! As calçadas estão sendo feitas e estou animada com a pavimentação. Já está bem melhor para transitarmos, passando pela calçada nova, está ficando ótimo", disse.

Daniel Souza Lima, de 80 anos, concorda com a vizinha. "Eu moro aqui há 10 anos e a rua antes era péssima, era de barro, com calçadas altas. Agora, a rua está ficando ótima, está muito boa! Estamos muito felizes com essas intervenções na nossa porta", afirmou. As intervenções nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda estão cerca de 60% concluídas, com 122 ruas com drenagem finalizada, 71 com meio-fio e 54 vias já pavimentadas. As intervenções seguem em andamento com várias frentes.