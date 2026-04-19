São Gonçalo: capacitação forneceu noções sobre a articulação entre a rede e as comunidades terapêuticas na criação de projetos e ações - Jonnathan Smith

São Gonçalo: capacitação forneceu noções sobre a articulação entre a rede e as comunidades terapêuticas na criação de projetos e açõesJonnathan Smith

Publicado 19/04/2026 05:58 | Atualizado 19/04/2026 05:59

São Gonçalo - A Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas da Prefeitura de São Gonçalo realizou, neste sábado (18), a entrega dos certificados da capacitação “SEMPAD em Rede”, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, no Centro. O curso teve como objetivo de oferecer suporte efetivo, por meio de conteúdo gratuito em EAD, para agentes acolhedores das comunidades terapêuticas. O evento também teve a apresentação do diagnóstico realizado sobre a rede de cuidado e recuperação do município.

A capacitação forneceu noções sobre a articulação entre a rede e as comunidades terapêuticas na criação de projetos e ações visando a disseminação de boas práticas para promoção de saúde, prevenção, minimização de danos e abordagens humanizadas na condução de questões relacionadas ao uso de substâncias, além de informações sobre os aspectos legais envolvidos em todo o processo.

“É com grande honra que estamos aprensentando o projeto Sempad em Rede, que foi resultado de um trabalho de dez meses para disseminar informação e realizar articulações sobre a rede de acolhimento à pessoas em vulnerabilidade social e órgãos privados e públicos. Neste momento está sendo concluída a etapa do curso de capacitação para melhor acolhê-los”, afirmou o secretário, Claudinei Siqueira.



SEMPAD em Rede - Uma ação para ampliar o conhecimento sobre as políticas públicas de álcool e drogas, promovendo a aproximação e interação entre o governo municipal e as comunidades terapêuticas. Juntos, é possível aprimorar as ações de prevenção e cuidado de indivíduos em situação de dependência química, garantindo que tenham acesso a serviços especializados, aumentando as chances de sucesso na reabilitação e no retorno ao convívio social e ao mercado de trabalho.