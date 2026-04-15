São Gonçalo: Carnaval da Retomada 2026 será realizado no Parque RJ Nosso Sonho - Divulgação

São Gonçalo: Carnaval da Retomada 2026 será realizado no Parque RJ Nosso SonhoDivulgação

Publicado 15/04/2026 07:12

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo já inicia a contagem regressiva para o Carnaval da Retomada 2026, um momento histórico que celebra o retorno oficial dos desfiles das escolas de samba após mais de dez anos sem uma realização estruturada, nos dias 21 e 22 de abril. Além das escolas locais, a grande novidade é a presença de grandes referências do carnaval carioca, como a Unidos do Viradouro, atual campeã, que se apresentará no dia 21, às 20h30, e a Imperatriz Leopoldinense, que desfilará no dia 22, às 18h, ampliando ainda mais o brilho e a grandiosidade da festa.

Organizado pela Liga SG – Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, e viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, o evento simboliza a força da mobilização de sambistas, dirigentes e produtores culturais que vêm trabalhando pela reconstrução do carnaval local. O projeto reunirá 14 escolas de samba da cidade, integrantes do chamado Supergrupo, que se apresentarão em dois dias de desfiles, nos dias 21 e 22 de abril, com início da programação às 17h em ambos os dias. As agremiações serão divididas posteriormente em dois grupos: sete escolas formarão o Grupo Especial e sete integrarão o Grupo de Acesso, fortalecendo o modelo competitivo que será consolidado a partir de 2027, com a criação oficial dos grupos Especial e Ouro.

Mais do que uma competição, o Carnaval da Retomada representa a valorização da cultura popular e o resgate de uma das mais importantes tradições do município. As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, com notas que variam entre 9,0 e 10,0 pontos.



Ordem dos desfiles – Supergrupo



21 de abril (terça-feira):



1- Acadêmicos do Porto Novo

2- Mocidade Unidos do Marimbondo

3- São Gonçalo do Amarante

4- Acadêmicos do Universo

5- Unidos do Barro Vermelho

6- Leões de São Gonçalo

7- Mocidade Independente do Boaçu



22 de abril (quarta-feira):



1- Pingo D’Água

2- Unidos de Neves

3- Império do Porto da Ponte

4- Alegria de Guaxindiba

5- Recanto do Engenho

6- Unidos do Salgueiro de São Gonçalo

7- Caprichosos de São Gonçalo



A apuração das notas será realizada no dia 23, a partir das 14h, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista. Representando diferentes bairros e comunidades, as 14 escolas participantes reforçam a diversidade e a potência cultural de São Gonçalo, consolidando o evento como um marco na retomada do carnaval da cidade. O Carnaval da Retomada SG 2026 também impulsiona a economia criativa local, ao movimentar artistas, costureiras, músicos, coreógrafos e diversos profissionais envolvidos na cadeia produtiva do samba.



Serviço:



Desfiles: 21 e 22 de abril de 2026, a partir das 17h

Local: Ruas Doutor Feliciano Sodré e Doutor Nilo Peçanha (trecho entre a Rua Salvatori e o Clube Mauá)

Apuração: 23 de abril de 2026, a partir das 14h

Local: Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista



