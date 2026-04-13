São Gonçalo: apresentação traz a MC Divertida, um fenômeno entre as crianças, que leva ao palco muita cor, música e representatividade - Divulgação

São Gonçalo: apresentação traz a MC Divertida, um fenômeno entre as crianças, que leva ao palco muita cor, música e representatividadeDivulgação

Publicado 13/04/2026 15:20

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo preparou uma programação especial e diversificada para o mês de abril, reunindo música, teatro e entretenimento para toda a família. Entre os dias 15 e 19 de abril, o público poderá conferir atrações gratuitas e espetáculos encantadores que prometem unir cultura, educação e diversão.

Abrindo a programação, nesta quarta-feira (15), às 16h, o projeto “Metais a 5” apresenta um concerto gratuito de música instrumental. Executado por um quinteto de metais, o espetáculo é voltado especialmente para alunos da rede pública, professores e integrantes de projetos sociais. Mais do que uma apresentação musical, o projeto proporciona uma experiência educativa e interativa, na qual os músicos dialogam com o público, explicando o funcionamento dos instrumentos, suas sonoridades e seu papel na música. A classificação é livre e a entrada é gratuita.



No sábado (18), às 15h, é a vez do público infantil se encantar com “Modo Divertidamente – O Show”. A apresentação traz a MC Divertida, um fenômeno entre as crianças, que leva ao palco muita cor, música e representatividade. Com carisma e energia contagiante, o espetáculo promove mensagens de amor, aceitação e autoestima, envolvendo toda a família em uma experiência alegre e emocionante. A classificação é livre e os ingressos estão disponíveis no link: https://olhaoingresso.com.br/mcdivertida-saogoncalo.html