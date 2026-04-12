São Gonçalo: turmas participam de evacuação simulada em área de alagamento - Divulgação

São Gonçalo: turmas participam de evacuação simulada em área de alagamentoDivulgação

Publicado 12/04/2026 10:11

São Gonçalo - A Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, foi a ‘sala de aula’ extra, neste sábado (11), para os gonçalenses que fizeram parte das turmas de dezembro de 2025 e março de 2026 do Curso de Voluntários da Defesa Civil de São Gonçalo. Durante o curso, os alunos conheceram diferentes ambientes para colocar em prática o que aprenderam na teoria. E, neste sábado (11), eles tiveram a oportunidade de vivenciar mais uma experiência, entre 9h e 12h.

Na aula prática deste sábado, os voluntários participaram de uma atividade de evacuação simulada de uma população em local de alagamento e inundação. Eles aprenderam sobre como colocar as pessoas em segurança e com confiança nos barcos sem se machucar e sem deixar o barco virar. Eles saíram de um local que seria de risco para um local seguro.

O curso possui aulas teóricas e práticas sobre o trabalho da Defesa Civil no município e ensina sobre temas como voluntariado, quais são as situações de risco e desastres, fatores de riscos biológicos, primeiros socorros, noções de climatologia e de evacuação e escape, entre outros.

“A formação desses voluntários é de extrema importância para os locais onde estão inseridos. O objetivo é formar gonçalenses mais preparados e resilientes. Eles saem do curso prontos para ajudar nos casos de desastres naturais, colaborando com as atividades e orientações nos pontos de apoio. Vale lembrar que eles não são capacitados para realizar resgates, por exemplo. Isso continua sendo função do Corpo de Bombeiros e dos funcionários da Defesa Civil”, explicou o major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo.

