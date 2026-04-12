São Gonçalo: turmas participam de evacuação simulada em área de alagamentoDivulgação
Voluntários da Defesa Civil têm aula prática extra na Praia das Pedrinhas
Turmas participam de evacuação simulada em área de alagamento
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Caravana de Arte e Lazer faz a festa no Rocha neste sábado
Atividades recreativas chegam hoje ao Jardim Catarina
São Gonçalo reúne dezenas de pessoas na caminhada de conscientização do autismo
Ato destacou necessidade de inclusão e respeito
Desembargador Vitor Marcelo Rodrigues comemora mais um ciclo de vida
Evento foi no Iate Clube Niterói e contou com a presença de amigos e familiares
Hoje tem o Zumba Kids de graça no Pátio Alcântara
Evento é gratuito e inclui aulas de dança, comandadas pela professora Bruna Lana, para as crianças
Tolerância Zero completa um ano de atuação com 20 mil abordagens a motocicletas
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