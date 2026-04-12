Evento: a empresária Simone Azevedo; a Presidente da OAB/RJ, Ana Teresa Basílio; e o advogado e empresário Ricardo Marques - Divulgação/Conecta Comunicação

Evento: a empresária Simone Azevedo; a Presidente da OAB/RJ, Ana Teresa Basílio; e o advogado e empresário Ricardo MarquesDivulgação/Conecta Comunicação

Publicado 12/04/2026 09:48 | Atualizado 12/04/2026 09:54

São Gonçalo - O Iate Clube de Niterói, na tarde do último sábado (11), foi marcado pela emoção, gratidão e celebração da amizade. O desembargador Vitor Marcelo Rodrigues reuniu familiares e amigos para comemorar mais um ciclo de vida, brindando a saúde, a paz e as conquistas que marcam sua trajetória pessoal e profissional. Entre os convidados, o advogado e empresário Ricardo Marques e sua esposa Simone Azevedo -- que viajaram especialmente de Brasília para prestigiar o casal homenageado. A amizade entre Ricardo e Vitor transcende o ambiente institucional, sendo alicerçada em respeito mútuo, lealdade e admiração recíproca, elementos que se refletiram nos abraços calorosos e nas palavras de carinho trocadas durante a celebração.

Cercado por colegas do Tribunal de Justiça e por destacados membros do mundo jurídico, Vitor recebeu a todos ao lado de sua esposa, a advogada Hellen Franceschini, anfitriões de um encontro repleto de alegria, afeto e confraternização. A atmosfera foi de reconhecimento e estima por aquele que, ao longo dos anos, construiu uma história pautada pela ética, pela dedicação à magistratura e pelo cultivo de sólidas amizades.



A Presidente da OAB/RJ, Ana Teresa Basílio, também prestigiou o evento, ressaltando a importância de Vitor Marcelo para a advocacia fluminense, já que o desembargador teve atuação marcante nos quadros da seccional, fortalecendo o diálogo entre a magistratura e a advocacia.



O ponto alto da noite foi o momento em que cerca de 70 desembargadores, em uma demonstração de união e afeto, entoaram o tradicional “Parabéns a Você”, simbolizando o reconhecimento e a estima de toda a comunidade jurídica.



Mais do que uma comemoração de aniversário, o encontro representou a celebração de uma vida dedicada à justiça e, sobretudo, à amizade. A presença de Ricardo Marques evidenciou a força de um vínculo sincero e duradouro, reafirmando que, acima dos cargos e das responsabilidades, são as relações humanas que verdadeiramente dão sentido às grandes jornadas da vida.