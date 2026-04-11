São Gonçalo: quatro unidades de ensino ganham laboratório de ciências - Renan Otto

São Gonçalo: quatro unidades de ensino ganham laboratório de ciênciasRenan Otto

Publicado 11/04/2026 06:11

São Gonçalo - A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo recebeu o projeto Intramuros, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), que montou laboratórios de ciências em quatro escolas municipais. Nesta sexta-feira (10), o Prefeito Capitão Nelson e o secretário de Educação, Mauricio Nascimento, visitaram as salas do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal, e da Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva, na Venda da Cruz, que estão em fase de finalização.

As Escolas Municipais Paulo Reglus Neves Freire, no Porto do Rosa, e CIEP 125 Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, no Colubandê, também receberam o equipamento. O laboratório conta com armários, cadeiras e mesa, kits de Estereoscópio Binocular, balança centesimal, kit de óptica básica, planetário astronômico, microscópio biológico binocular, esqueleto humano, torso humano, conjunto eletromagnético, mapa sensorial, fogão, televisão, entre outros recursos necessários para desenvolver aulas de ciências na sala.

“Esse laboratório está muito completo, para que as crianças possam se desenvolver muito bem. Eles agora possuem esse espaço para estudar, se dedicar à ciência e, quem sabe no futuro, ter uma profissão ligada à matéria. O laboratório ficou muito bonito e funcional, espero que os alunos aproveitem e cuidem muito bem deste novo equipamento”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Educação, Mauricio Nascimento, entende a importância deste espaço para que a escola consiga complementar o conteúdo com aulas práticas de ciências. “Agradeço muito à Faetec por este equipamento tão completo que eles nos entregaram. Tenho certeza que aqui acontecerão aulas muito importantes e que os professores, assim como os alunos, vão aproveitar muito. Estamos nos ajustes finais das salas e, em breve, as escolas já começarão o trabalho”, afirmou.

