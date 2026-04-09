São Gonçalo: cidadão deve lembrar da relevância desta área de soltura para a conservação da fauna regional - Divulgação

São Gonçalo: cidadão deve lembrar da relevância desta área de soltura para a conservação da fauna regionalDivulgação

Publicado 09/04/2026 11:50

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, divulgou o balanço das atividades realizadas no mês de março. No período, a unidade recebeu 240 animais silvestres, oriundos de diferentes tipos de ocorrência, como resgates institucionais e entregas voluntárias da população.

Os atendimentos contemplaram uma ampla diversidade de espécies da fauna regional, incluindo aves, mamíferos e répteis típicos do bioma Mata Atlântica. Entre os animais acolhidos estão espécies como pato selvagem, gavião, urutau, garça, rolinha, maritaca e beija-flor, além de mamíferos como gambá e tamanduá, e répteis como jararaca e jiboia. A variedade de espécies evidencia a importância da área de soltura como estrutura de apoio ao manejo da fauna silvestre em São Gonçalo e municípios do entorno.

De acordo com o relatório, 29 animais foram resgatados pela Guarda Municipal de São Gonçalo, enquanto, após avaliação técnica, 26 indivíduos puderam ser devolvidos à natureza. Outros 11 animais foram encaminhados a unidades especializadas, como CRAS e CETAS, para continuidade de tratamento. Os demais seguem sob cuidados da equipe técnica da unidade, em processo de reabilitação ou observação.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, ressaltou a relevância da área de soltura para a conservação da fauna regional. “A ASAS cumpre um papel estratégico na proteção da fauna silvestre, não apenas em São Gonçalo, mas em toda a região. Trata-se de uma estrutura essencial para o resgate, acolhimento e reabilitação de animais que muitas vezes chegam em situação de risco. Esse trabalho contribui diretamente para a preservação da biodiversidade e para o equilíbrio dos ecossistemas, além de fortalecer a conscientização da população sobre a importância de proteger a vida silvestre”, afirmou o secretário.



Além do atendimento aos animais, a unidade também atua na sensibilização da população quanto à importância da entrega responsável de animais silvestres, reforçando a parceria entre poder público e sociedade na preservação ambiental. Ao encontrar um desses animais, a recomendação é não tentar capturá-lo e acionar os órgãos competentes, para que o resgate seja realizado de forma correta e segura, garantindo o bem-estar do animal e a segurança da população.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS:



Telefone: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba)

Funcionamento: diariamente, das 9h às 15h

E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental - Telefone: 0300 253 1177



