São Gonçalo: lançamento do programa reuniu representantes do poder público e da comunidade escolar - Divulgação

São Gonçalo: lançamento do programa reuniu representantes do poder público e da comunidade escolarDivulgação

Publicado 08/04/2026 09:26

São Gonçalo - Um novo passo para o fortalecimento da educação ambiental na rede pública de ensino de São Gonçalo foi dado no final de março. Lançado na Escola Municipal Valéria Mattos Fontes, no bairro Boa Vista, o programa “Esse Rio é Meu” une educação e saneamento básico em um território estratégico: às margens do Rio Imboaçu, que vem passando por ações concretas de recuperação ambiental promovidas pela Águas do Rio, empresa do grupo Aegea.



A iniciativa é desenvolvida pela OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) Planeta Pontocom, conta com o apoio da Águas do Rio e prevê a realização de atividades socioambientais em 52 colégios do município, promovendo conscientização, protagonismo estudantil e conexão com o território. Na prática, estudantes de diversas cidades do estado passam a “adotar” um rio próximo de onde vivem, acompanhando sua situação e propondo, junto aos professores, ações de cuidado, recuperação e preservação. Mais de 640 mil jovens já foram impactados pelo projeto.



A escolha da escola para o pontapé inicial reforça essa relação direta com a realidade local. A unidade está localizada em frente ao Rio Imboaçu, que recentemente recebeu o primeiro ponto de Coleta em Tempo Seco (CTS) — sistema que intercepta o esgoto lançado irregularmente em rios durante períodos sem chuva e o direciona para tratamento — implantado pela concessionária. A solução contribui para a recuperação do curso hídrico ao evitar o despejo de esgoto in natura, beneficiando também a Praia das Pedrinhas e a Baía de Guanabara.



O lançamento do programa em São Gonçalo reuniu representantes do poder público e da comunidade escolar, como Ramon Barros (subsecretário de Meio Ambiente e Transportes), Angela Soledade (coordenadora da Secretaria de Educação) e Aline da Silva (diretora da escola), além de Silvana Gontijo (presidente da Planetapontocom), Diogo Freitas (diretor executivo da Águas do Rio), Bruna Batista e Marcella Goncalves (Supervisoras de Reponsabilidade Social da Águas do Rio).

Durante o lançamento, Diogo Freitas destacou a importância da iniciativa para a formação de uma consciência ambiental desde cedo.



“É um programa que envolve diretamente quem vai cuidar do futuro do planeta: as crianças e adolescentes. Além disso, o fato de estarmos ao lado do Rio Imboaçu reforça um trabalho concreto que já vem sendo realizado. Hoje, o sistema implantado impede que cerca de 3,5 milhões de litros de esgoto por dia cheguem à Baía de Guanabara, pois estamos direcionando esse volume para tratamento adequado”, afirmou Diogo, lembrando ainda que o “Esse Rio é Meu” será desenvolvido na cidade com o acompanhamento da equipe de Responsabilidade Social da Águas do Rio.



Investimentos contínuos no município



Entre as contribuições significativas que a concessionária tem realizado em São Gonçalo destaca-se o Coletor em Tempo Seco (CTS), cuja rede de 5,6 quilômetros de extensão percorre sete bairros (Venda da Cruz, Neves, Vila Lage, Porto da Madama, Paraíso, Patronato e Porto Velho), além de quatro estações elevatórias e cinco pontos de captação, entre eles o do Rio Imboaçu, o primeiro a ser entregue. Trata-se de um investimento de cerca de 120 milhões de reais, que beneficiará 130 mil moradores do município tão logo as obras sejam concluídas. O sistema será responsável pela coleta de 12 milhões de litros de esgoto por dia, com destinação ao tratamento adequado. Outro investimento realizado pela concessionária foi a implantação de 1,3 quilômetro de rede coletora de esgoto na Praia das Pedrinhas. A obra promoveu a conexão de todos os imóveis — entre residências e estabelecimentos comerciais —, que passaram a destinar o efluente de forma correta, sem impacto ao meio ambiente.

Também no ano passado, a empresa concluiu a obra de 3,5 quilômetros de rede coletora no bairro do Mutondo. Com isso, cerca de 7 milhões de litros de esgoto deixaram de ser despejados no Rio Alcântara e passaram a ser direcionados para tratamento. A intervenção beneficia 30 mil moradores e contempla ainda outros oito bairros: Galo Branco, Rocha, Antonina, Nova Cidade, Alcântara, São Miguel, Trindade e Estrela do Norte. Nas 27 cidades sob a concessão da Águas do Rio, a empresa já investiu R$ 5,5 bilhões desde novembro de 2021.

