São Gonçalo: novo corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba - Jonnathan Smith

São Gonçalo: novo corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e vai ligar o bairro de Neves a GuaxindibaJonnathan Smith

Publicado 07/04/2026 08:19

São Gonçalo - Cerca de 50 bicicletários já foram instalados ao longo do corredor viário do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), projeto que está transformando a cidade de São Gonçalo, no trecho entre Neves e Guaxindiba, passando por vários bairros. Agora, os usuários da ciclovia já têm como estacionar suas bicicletas com segurança.

As novas estruturas foram instaladas em pontos estratégicos e funcionam como complemento para incentivar a utilização das bicicletas nas ciclovias. Com isso, o MUVI cumpre uma de suas funções, que é estimular forma alternativa de transporte que evita a emissão de gases poluentes. Existem, ao todo, 47 bicicletários instalados entre Neves e Trindade. Outros 29 serão colocados nos trechos que estão em obra, entre o Alcântara e Guaxindiba.

Para a aposentada Rosimeri Poyares, de 60 anos, o MUVI foi uma conquista para São Gonçalo. Moradora do Boa Vista, ela utiliza a ciclovia todos os dias quando passeia pela cidade.

"Eu posso garantir que essa ciclovia é tudo de bom! Agora, eu só ando de bicicleta pela cidade. Antes, quando não existia o MUVI, eu andava de bicicleta no canto das ruas, mas corria muito perigo, principalmente, com ônibus, que não nos respeitavam. A ciclovia também garante a nossa segurança! Eu adorei também os bicicletários, nos auxiliam muito e fico muito feliz de saber que novos serão instalados em outros trechos do corredor viário. Tudo que vem para melhoria é ótimo!", disse.



MUVI

O projeto MUVI é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Com um investimento de R$ 287 milhões, trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. O novo corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba. Todo o percurso será beneficiado com redes de drenagem, além da construção de novas calçadas, ciclovias, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus. Obras estão em andamento no Jardim Catarina e em Santa Luzia.

