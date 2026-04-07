São Gonçalo: ações acontecem todos os dias, com equipes por toda a cidade realizando trabalhos de monitoramento e patrulha constantes Julio Diniz
Câmeras de videomonitoramento auxiliam agentes da Guarda Municipal
Patrulhamento das vias acontece 24 horas por dia em São Gonçalo
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Gonçalenses realizam aulas de tênis gratuitas no Parque RJ Nosso Sonho
Atividade é praticada por adolescentes e adultos no novo espaço de lazer, recreação e esporte de São Gonçalo
São Gonçalo vai ganhar mais uma unidade de saúde no Coelho
Novo posto vai ter capacidade para atender 12 mil pessoas
São Gonçalo firma acordo para modernizar gestão com uso de dados territoriais
Município é o único do Sudeste selecionado para programa nacional
São Gonçalo avança na climatização das unidades escolares
Rede municipal chega a 49 escolas beneficiadas; apenas 10 tinham ar condicionado em 2021
Tolerância Zero realiza abordagem a mais de 2 mil motocicletas em março
Ações visam combater veículos com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa
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