São Gonçalo: ações acontecem todos os dias, com equipes por toda a cidade realizando trabalhos de monitoramento e patrulha constantes - Julio Diniz

São Gonçalo: ações acontecem todos os dias, com equipes por toda a cidade realizando trabalhos de monitoramento e patrulha constantes Julio Diniz

Publicado 07/04/2026 07:56

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo realizou 69 conduções, que resultaram em 46 prisões no primeiro trimeste de 2026. Os números somam os meses de janeiro, fevereiro e março. Apenas neste último mês, foram realizadas 23 conduções e 11 prisões de suspeitos, sendo 90% das ocorrências ligadas a furtos.

As ações acontecem todos os dias, com equipes por toda a cidade realizando trabalhos de monitoramento e patrulha constantes. Além da atuação dos guardas, muitas ocorrências são fruto da parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, responsável pelas 440 câmeras de monitoramento instaladas pela cidade.

"Nosso trabalho pelas ruas se intensifica constantemente, com afinco, na segurança do cidadão. O trabalho acontece 24 horas por dia, com equipes especializadas para garantir o ir e vir dos gonçalenses. Além disso, realizamos diversas capacitações para que nossos agentes estejam cada vez mais treinados e prontos para eventualidades", afirmou Ewerton Mendes, comandante da Guarda Municipal.

Um dos exemplos de prisão de sucesso da Guarda no mês de março aconteceu no dia 25, com a prisão de três homens que estavam furtando cobre em duas ocorrências pela cidade: uma no Coelho e uma na Praça Chico Mendes, na região de Alcântara. A segunda ocorrência foi feita em parceria com a CSSG. Na ação, foram apreendidos mais de cem metros de fios de cobre.



