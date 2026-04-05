São Gonçalo: Parque RJ Nosso Sonho com aulas de tênis gratuitas - Jonnathan Smith

São Gonçalo: Parque RJ Nosso Sonho com aulas de tênis gratuitasJonnathan Smith

Publicado 05/04/2026 04:55

São Gonçalo - O tênis é uma das modalidades gratuitas promovidas pela Prefeitura de São Gonçalo. O esporte, historicamente considerado de elite, está sendo praticado por dezenas de gonçalenses, de forma gratuita, no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. As aulas de iniciação ao tênis ocorrem às quintas-feiras, das 17h45 às 18h30, para adolescentes de 13 a 18 anos e, das 18h30 às 19h15, para adultos. No momento, há dez vagas disponíveis para a equipe de adolescentes. Além do tênis, o Parque RJ inscreve para aulas de ginástica, capoeira, handebol, basquete, vôlei, zumba, dança, funcional kids, ritmos e futebol.

A professora de tênis Érika Lobo explicou o método de ensino adotado nas turmas do Parque RJ. “Eu costumo utilizar os métodos de coordenação motora para os iniciantes e trabalho bem as habilidades de cada aluno, individualmente. Nesse primeiro momento eles vão vivenciar um pouquinho de cada movimento e, com a evolução dos treinos, vão aprender a parte tática do tênis,” destacou.

A gonçalense Alda Amaral, de 51 anos, é formada em Educação Física e diz que seu último contato com o tênis foi na época da faculdade. “Há 30 anos que eu não entro em uma aula de tênis, então estou muito feliz. Essa iniciativa é excelente! O povo gonçalense precisa ter acesso ao esporte, ainda mais o tênis, que costuma ser caro. Quem não conhece o tênis, pode vir, eu sei que todo mundo vai amar,” contou a aluna.



O Parque fica na Rua Formosa, no Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.

