São Gonçalo: Parque RJ Nosso Sonho com aulas de tênis gratuitasJonnathan Smith
Gonçalenses realizam aulas de tênis gratuitas no Parque RJ Nosso Sonho
Atividade é praticada por adolescentes e adultos no novo espaço de lazer, recreação e esporte de São Gonçalo
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