São Gonçalo: Instituto Movimento está com inscrições abertas e oferece um total de 50 vagas destinadas a crianças, jovens e adultos - Divulgação

São Gonçalo: Instituto Movimento está com inscrições abertas e oferece um total de 50 vagas destinadas a crianças, jovens e adultosDivulgação

Publicado 01/04/2026 14:58

São Gonçalo - O Instituto Movimento está com inscrições abertas para o curso de flauta, oferecendo um total de 50 vagas destinadas a crianças, jovens e adultos. As aulas acontecem sempre às segundas-feiras e buscam democratizar o acesso ao ensino musical gratuito na região.



Para o público infantil (9 a 11 anos), os horários disponíveis são das 10h15 às 11h30 ou das 15h45 às 17h. Já para jovens e adultos, as turmas ocorrem nos períodos das 8h30 às 10h ou das 14h às 15h30.



O projeto visa desenvolver habilidades artísticas e disciplina através do instrumento. Os interessados devem procurar a secretaria do Instituto para garantir sua participação.



Serviço:



Local: Rua Salvatori, nº 62 – 2º andar, Centro – São Gonçalo.

Inscrições e Informações: WhatsApp (21) 99541-3711.

Custo: Gratuito.