São Gonçalo: Instituto Movimento está com inscrições abertas e oferece um total de 50 vagas destinadas a crianças, jovens e adultosDivulgação
Para o público infantil (9 a 11 anos), os horários disponíveis são das 10h15 às 11h30 ou das 15h45 às 17h. Já para jovens e adultos, as turmas ocorrem nos períodos das 8h30 às 10h ou das 14h às 15h30.
O projeto visa desenvolver habilidades artísticas e disciplina através do instrumento. Os interessados devem procurar a secretaria do Instituto para garantir sua participação.
Serviço:
Inscrições e Informações: WhatsApp (21) 99541-3711.
Custo: Gratuito.
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