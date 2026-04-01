São Gonçalo: Unidades de saúde de urgência e emergência funcionarão 24h - Alexandre de Sa

São Gonçalo: Unidades de saúde de urgência e emergência funcionarão 24hAlexandre de Sa

Publicado 01/04/2026 07:14 | Atualizado 01/04/2026 07:14

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo decretou ponto facultativo nas repartições públicas na próxima quinta-feira (2). Na Sexta-Feira Santa (3), todos os órgãos municipais também estarão fechados. Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente durante todo o feriadão. As unidades voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (6).

O Restaurante do Povo de São Gonçalo, em Alcântara, vai abrir a partir das 7h, com o café da manhã; e o almoço será servido a partir das 11h na quinta-feira (2). A unidade não abrirá na sexta-feira e também ficará fechada sábado (4) e domingo (5), como de rotina. Na área da saúde, as unidades de urgência e emergência municipais vão funcionar 24h durante todo o período: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.



O HLP e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, realizarão as cirurgias e exames que foram agendados para quinta-feira (2) normalmente e estarão abertos para as visitas dos pacientes internados durante todo o feriadão, nos horários pré-estabelecidos. O Hospital de Retaguarda Gonçalense (HRG), no Centro, também abre para receber as visitas. O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, também abre na quinta-feira (2) para consultas, exames e atendimentos odontológicos já agendados. Depois, reabre na segunda-feira (6). O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, no Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) e o Caps Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883, Maria Rita) estarão abertos durante todo o feriadão 24h. Os demais Caps estarão fechados.



Caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes com animais, o paciente terá o serviço nos polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto, na quinta-feira (2); e Hélio Cruz, em Alcântara, na sexta (3); ambos das 8h às 12h. Os polos abrem, exclusivamente, para a aplicação desta vacina. Quando necessária a aplicação do sro antirrábico, o paciente é encaminhado ao PSC, no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias. Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento nos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, que normalmente abrem aos sábados, também estarão fechadas durante todo o período.



Todas as outras unidades de saúde da Atenção Primária e Especializada estarão fechadas de quinta-feira (2) até domingo (5). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Espaço Rosa, Hemonúcleo, polos sanitários e outros Caps.