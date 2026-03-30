São Gonçalo: Projeto Craque do Amanhã é realizado desde 2012 - Divulgação

São Gonçalo: Projeto Craque do Amanhã é realizado desde 2012Divulgação

Publicado 30/03/2026 12:53 | Atualizado 30/03/2026 15:25

São Gonçalo - Ao longo do mês de março, o projeto socioesportivo Craque do Amanhã realizou uma série de atividades especiais em alusão ao Mês da Mulher, envolvendo tanto as alunas quanto as mulheres responsáveis pelos participantes. As ações aconteceram em diferentes unidades do projeto e reuniram iniciativas educativas, culturais e de cuidado, reforçando o compromisso com a valorização feminina e o fortalecimento de vínculos comunitários. Atualmente, o Craque do Amanhã conta com unidades em Neves e Arsenal, em São Gonçalo, e também em Saracuruna, Itaguaí e Santa Izabel, em São Paulo.

Entre os destaques da programação estiveram as atividades pedagógicas com as crianças e adolescentes, que exploraram a criatividade e a expressão por meio da escrita em uma ação especialmente dedicada às mães. Durante as aulas, os alunos produziram cartas, poesias e músicas voltadas às suas responsáveis, abordando temas como respeito, amor, inspiração e reconhecimento. Parte dessas produções também dialogou com o universo do rap, incentivando reflexões sobre a presença e a representatividade feminina no gênero musical. As alunas tiveram a oportunidade de conhecer e discutir o trabalho de artistas mulheres, analisando letras e compartilhando suas próprias vivências.

Segundo um profissional do projeto, as ações reforçam o papel social da iniciativa: “Trabalhar o Mês da Mulher dentro do Craque do Amanhã é fundamental para promover reflexão, fortalecer a autoestima e criar espaços de escuta tanto para as alunas quanto para suas responsáveis. São atividades que vão além do esporte e contribuem diretamente para a formação cidadã e o bem-estar dessas mulheres”.

Parte dessas produções também dialogou com o universo do rap, incentivando reflexões sobre a presença e a representatividade feminina no gênero musical. As alunas tiveram a oportunidade de conhecer e discutir o trabalho de artistas mulheres, analisando letras e compartilhando suas próprias vivências.

As rodas de conversa foram outro ponto central das ações. Entre os temas abordados, estiveram a valorização de mulheres de destaque na cultura e no samba, os impactos do machismo e da misoginia na juventude, a saúde da mulher com foco na prevenção, e a importância da representatividade feminina em diferentes espaços sociais e culturais. As discussões promoveram escuta ativa, troca de experiências e conscientização entre os participantes.

Para as responsáveis, o projeto promoveu momentos voltados ao autocuidado, acolhimento e integração. As atividades incluíram dinâmicas lúdicas, práticas de alongamento, brincadeiras em grupo e reflexões conduzidas por profissionais da equipe, com foco em temas como autoestima, saúde emocional e qualidade de vida. Uma das iniciativas de destaque foi a ação “Tarde Delas”, realizada em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo, que abordou a sobrecarga feminina e os desafios enfrentados no cotidiano.

Também foram oferecidos serviços gratuitos em uma ação social dedicada às mulheres, incluindo atendimentos de podologia, massagem, auriculoterapia, orientação jurídica e suporte de órgãos públicos. Além disso, atividades culturais e de lazer, como sessão de cinema e passeio turístico, proporcionaram momentos de convivência e valorização.

Sobre o Craque do Amanhã

Realizado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social. Com cinco unidades em funcionamento e padrinhos como a atriz Juliana Paes e os jogadores Rayan, Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso, a iniciativa desenvolve atividades esportivas aliadas a ações educacionais, culturais e socioassistenciais. Atualmente, o projeto beneficia cerca de 5 mil pessoas por mês.

