São Gonçalo: ação é muito importante, pois orienta as pessoas sobre métodos alternativos para alimentação - Renan Otto

São Gonçalo: ação é muito importante, pois orienta as pessoas sobre métodos alternativos para alimentaçãoRenan Otto

Publicado 28/03/2026 07:27

São Gonçalo - A cidade recebeu, nesta sexta-feira (27), o projeto Saúde em Ação, da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com o Programa SESI Cidadania, com a metodologia Cozinha Brasil. O evento, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, ocorreu na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto. Aqueles que tiverem interesse podem participar da oficina neste sábado (28), às 10h30. A atividade atende até 25 pessoas.



Dentro de uma carreta, o projeto disponibilizou para os gonçalenses oficinas gratuitas, durante os períodos da manhã e tarde, ensinando como fazer escolhas alimentares mais saudáveis, reduzir desperdícios e aproveitar os alimentos integralmente.



O prefeito Capitão Nelson esteve presente na atividade, ao lado do vice-prefeito João Ventura, e destacou a importância do cuidado com a saúde. “Fico feliz em apoiar um projeto interessante como esse. Os alimentos são essenciais para a vida das pessoas e passar para a população conhecimentos sobre eles é mais uma forma de promover saúde. Precisamos ser mais conscientes com o desperdício de alimentos e sempre cuidar da nossa saúde,” afirmou o prefeito. “Essa ação é muito importante, pois orienta as pessoas sobre métodos alternativos para alimentação, de forma que o gasto não seja tão alto e mesmo assim, consigam realizar refeições nutritivas”, destacou o secretário de Saúde, Gabriel Mello.

A carreta conta com cozinha equipada, mesas, cadeiras e espaço adaptado para as atividades. Após a participação nas oficinas, os gonçalenses receberam uma cartilha com dicas para aproveitamento integral dos alimentos e receitas nutritivas, acessíveis e com a facilidade da produção dentro da realidade das famílias. “Estamos gratos em receber essa carreta com a promoção de alimentação saudável, que é um ganho para nossa cidade, pois o que os gonçalenses aprenderem na oficina poderão replicar em suas casas. Aqui, eles estão mostrando o aproveitamento integral dos alimentos, descrevendo a importância de cada parte deles. Com essa atividade, também estamos prevenindo doenças futuras, como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão,” disse Priscilla Vieira, coordenadora geral de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde.